Avant Nice-Nantes : Miguel Cardoso, vilain petit canari

Au fond, c’était presque prévisible. Parce qu’à Nantes, c’est souvent ainsi. Depuis 2007 et son arrivée à la tête du FC Nantes, Waldemar Kita est le seul patron à bord. Et, quand les choses ne vont pas dans le sens qu’il aime dicter, il n’hésite pas à couper des têtes. Michel Der Zakarian, Elie Baup, Jean-Marc Furlan, Gernot Rohr, René Girard ou même Claudio Ranieri, parti fâché, ne diront pas l’inverse. Et l'identité de sa future victime est connue : Miguel Cardoso. Sauf si ce dernier parvient à sauver sa tête au dernier moment.

5 points, trois défaites en six matches, dix buts encaissés pour six marqués : le FC Nantes, pénible 18e, traîne comme une âme en peine dans les tréfonds de Ligue 1. Et ce malgré le nouveau souffle promis par Cardoso, arrivé en grande pompe cet été après une petite saison réussie du côté de Rio Ave (5e de Liga NOS). Avec une idée de jeu offensive et un recrutement alléchant sur le papier, Cardoso espérait s’inspirer de Sergio Conceiçao, nouvel homme fort du FC Porto grâce à son passage réussi chez les Canaris.

Pour l’instant, on en est encore loin. Et ça pourrait bien s’arrêter dès ce mardi en cas de mauvaise performance face à Nice. "Jouer à la baballe, c'est bien mais, à un moment, il faut jouer au ballon, aller vers le but pour marquer" avait tancé Waldemar Kita au micro de Canal + après la défaite face à Lille (2-1). Rien de très rassurant pour le Portugais qui accumule les griefs à son encontre depuis plusieurs semaines désormais.

Des résultats pas à la hauteur

Avant de parler de l’environnement nantais, force est de constater que statistiquement, ce FC Nantes est inquiétant. Une seule petite victoire au forceps face à Strasbourg (2-3) obtenue avec réussite mais en tremblant. Pour le reste, le tableau est franchement noir. Trois défaites face à Monaco (1-3), Dijon (2-0) et Lille (2-1) mais surtout des nuls face à des concurrents directs à savoir Caen (1-1) et Reims (0-0).

Pourtant, sur le papier, l’effectif nantais est bien supérieur à ces résultats décevants. Si Claudio Ranieri avait réussi à exploiter 200% des ressources individuelles des siens pour figurer parmi les bons élèves de la première partie de saison, c’est tout l’inverse pour Cardoso. En prônant l’attaque, Cardoso a surtout fragilisé une défense qui était pourtant le point fort de l’équipe l’année passée. C’est simple, avec dix buts encaissés en six matches, Nantes a encaissé son plus haut total de buts en six matches dans l’élite depuis 2008-2009 (10 buts également). Signe du destin, ces Canaris-là étaient descendus.

Des recrues pas installées

Anthony Limbombe, Majeed Waris, Fabio, Lucas Evangelista, Gabriel Boschilia ou encore Matt Miazga. À Nantes, les changements ont été importants cet été. Surtout dans le sens des arrivées. Mais, pour l’instant, le retour sur investissement tarde à porter ses fruits. Capable de fulgurances, Lucas Evangelista brille par son irrégularité tandis que Majeed Waris n’a toujours pas ouvert son compteur but.

Mais c’est surtout sur Limbombe et sur Gabriel Boschilia que tous les regards se tournent. Surtout celui de Waldemar Kita. Lors de sa sortie au lance-flammes, le président nantais avait regretté que "quelques millions restent sur la touche". Les deux hommes étaient attendus pour être les détonateurs du jeu nantais.

Limbombe, acheté à 8 millions d’euros et devenu la recrue la plus chère du FCNA, n’a disputé que 41 minutes sous ses nouvelles couleurs malgré sa saison 2017-2018 prometteuse (6 buts, 6 passes décisives en Jupiler League). Interrogé sur son choix de laisser le Belge sur le banc pour l’instant, Cardoso a affirmé vouloir prendre son temps pour un joueur qui a raté une partie majeure de la préparation : "Pour Limbombe c'est différent. Il revient d'une blessure très grave. Il sera très important à l'avenir".

Pour Boschilia, en revanche… "Boschilia, je ne vais pas en parler. Il avait fait la préparation avec Monaco. Il avait besoin de finir sa préparation selon son entraîneur, c'est normal" a tenté de déminer Cardoso. Pourtant, à chacune de ses entrées en jeu, le gaucher a apporté de la vivacité et du mouvement à une équipe nantaise qui en manque quelque peu. Mais l’équipe-type de Cardoso n’a plus bougé depuis trois matches…

Miguel CardosoGetty Images

Style de jeu incompris par beaucoup

"Avoir des convictions, ce n'est pas être stupide. Je me considère comme une personne de conviction. C'est important pour être un meneur" a avancé l’entraîneur portugais au moment d’évoquer sa philosophie de jeu lundi en conférence de presse. Pourtant, les joueurs nantais ne semblent pas encore avoir pris la mesure du leader Cardoso.

Beaucoup restent perplexes face aux choix tactiques du technicien. Au sortir du nul face à Reims, Waris, attaquant de pointe, avait laissé poindre une certaine forme de déception : "[Je préfère, NDLR] jouer comme un vrai ailier gauche ou dans l’axe. Mais c’est la façon dont il veut que je joue et je dois m’adapter si je veux jouer". Samedi, comme le rappelle Ouest France, il a terminé dans le couloir droit en lieu et place Lucas Evangelista. Quand on sait que le Ghanéen s'est toujours montré beaucoup plus efficace dans l'axe que sur un côté, difficile de comprendre pourquoi il n'est pas associé avec Sala dans un duo ultra-complémentaire sur le papier.

L’autre nœud du problème, en plus de l’animation défensive, c’est positionnement de Valentin Rongier en numéro 10 alors que celui-ci n’y est pas spécialement favorable. Encore interrogé sur ce choix, Cardoso s’est contenté de botter en touche tout en complimentant son capitaine : "Rongier ? Il joue à ce poste parce qu'on n’avait pas de choix au début de saison. C'est un joueur qui peut être performant dans plusieurs positions. Je suis très satisfait de ce qu'il fait. Il joue à ce poste pour un équilibre général. Mais on va voir ce qui va se passer dans le futur". Un futur qui pourrait très vite se boucher sur Cardoso. Car sans résultat ce mardi, difficile d’imaginer Kita rester inactif quelques jours de plus…