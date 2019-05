Avec le cas Gasset, Saint-Etienne a l'occasion de grandir ou de retomber dans ses vieux travers

Jean-Louis Gasset est un homme de peu de mots. Voilà qui donne beaucoup de valeur et de poids à ses paroles. Jean-Louis Gasset est un homme honnête et droit. Et il y a peu de raisons de le mettre en doute. Alors, quand il déclare samedi soir après la qualification des Verts pour la Ligue Europa : "Mon avenir ? Franchement, je ne sais pas. Si on trouve un accord (ndlr : avec mes dirigeants), pourquoi pas. Il me faut des garanties. On a mis les choses au point et décidé de se revoir la semaine prochaine pour faire un point précis." On a tendance à le croire.

Le coach des Verts ne sait pas s'il poursuivra l'aventure à Saint-Etienne. Il hésite. S'il reste sur le banc, c'est qu'il estimera l'équipe armée pour briller en L1 et en Europe l'année prochaine. Dans le cas contraire, c'est qu'il jugera que ses présidents n'ont pas fait l'effort nécessaire. Autant dire que le club stéphanois est à un tournant. De la façon dont il gérera le cas Gasset dépendra une bonne partie de ses ambitions. D'abord parce qu'il aura bien du mal à se remettre du départ de celui qui l'a fait grimper des portes de la zone rouge à la 4e place de Ligue 1 en 18 mois.

Une dynamique et un groupe en danger

Gasset n'est pas qu'un simple entraîneur, il est l'architecte qui a reconstruit les ambitions envolées des Verts en convaincant Yann M'Vila et Mathieu Debuchy de sauver Saint-Etienne puis de le ramener en Europe. M'Vila, meilleur joueur des Verts cette saison, a d'ores et déjà lié son avenir à celui de son entraîneur. Mathieu Debuchy et Rémy Cabella pourraient en faire autant. C'est toute une dynamique et tout un groupe qu'il faudrait reconstruire.

Gasset et Cabella lors de ASSE - MontpellierGetty Images

Saint-Etienne a l'occasion de grandir ou de retomber dans ses travers. Comme dans beaucoup de clubs de L1, la logique sportive et la logique économique s'entrechoquent. Si les Verts veulent grandir, ils savent qu'ils doivent continuer à investir. La réussite des derniers mercatos et les arrivées onéreuses mais précieuses de Khazri ou Cabella sont là pour le prouver. Ce cas de conscience des Verts convoque surtout de vieux démons. Une nouvelle fois, c'est la dissonance des nombreux courants de décision qui risque de fragiliser le club. Jean-Louis Gasset tient tête à Roland Romeyer, président du directoire, et Frédéric Paquet, le directeur général du club.

Gasset rassemble dans un club parfois schizophrène

Bernard Caïazzo, président du comité de surveillance, a publiquement affiché son soutien à Gasset dans les colonnes du Progrès tout en avouant qu'il ne connaissait pas les intentions de Roland Romeyer dans ce dossier. Une façon de creuser un peu plus le fossé qui sépare les deux présidents. Gasset fait l'unanimité auprès de son groupe et des supporters. Il fait autorité, rassemble et c'est tout ce dont ce club à deux présidents et parfois schizophrène a besoin.

Les deux années d'absence en Coupe d'Europe et la période trouble qui a suivi le départ de Christophe Galtier doivent rappeler les dirigeants stéphanois à la raison. Saint-Etienne a déjà gâché par le passé. Aux tournants des années 2000, l'affaire des faux passeports avait complètement enterré l'excellent retour en L1 (6e) un an plus tôt. A l'été 2003, le départ de Frédéric Antonetti, coach de la montée en L1, avait fragilisé le club malgré une nouvelle accession parmi l'élite. L'ASSE a le chic pour se tirer des balles dans le pied. Gasset offre à l'ASSE une belle occasion de grandir. Va-t-elle saisir la perche ?