Balotelli brille, l'OM revit et arrache une précieuse victoire à Dijon

On ne sait pas encore si Marseille tient le "grantatakan" qu'il convoitait depuis si longtemps. Mais force est de constater que les débuts de Mario Balotelli sous le maillot phocéen sont prometteurs. Ce vendredi soir à Dijon, l'Italien a contribué au succès de l'OM en égalisant en seconde période. D'un enchaînement sublime, Lucas Ocampos a lui validé une deuxième victoire de rang pour les siens (1-2). Une première depuis fin novembre.

Avec ces trois points, Marseille grimpe provisoirement au 5e rang, à égalité avec le 4e, Saint-Etienne. Dijon, qui menait à la mi-temps grâce à un but de Jordan Marié, pourrait se retrouver dans la zone à l'issue de cette 24e journée.

Balotelli très en vue

Rudi Garcia avait décidé de reconduire le 4-4-2 victorieux contre Bordeaux mardi (1-0). Mais les hommes ont changé. Exit Germain et Njie devant, place au duo Balotelli - Thauvin, prêt à enflammer la Canebière. Sauf que la première période a plutôt dû la refroidir tant les deux joueurs ont eu du mal à se trouver : un seul ballon échangé en 45 minutes !

Si le tandem a déçu dans ce premier acte, l'Italien a lui été très en vue. Un lob depuis sa moitié de terrain (2e), une frappe enroulée juste à côté du poteau (11e), de la menace dans la surface (32e et 34e). Insuffisant pour inscrire un but à des Dijonnais réalistes. Sur un ballon relâché par Mandanda, Marié a bien suivi pour ouvrir le score et permettre aux siens de mener à la pause (1-0, 18e).

L'éclair d'Ocampos

Le repositionnement de Thauvin, très bon en seconde période, sur l'aile droite après l'entrée en jeu de Germain a fait du bien à l'OM (55e). Dans la foulée, Balotelli a égalisé sur un corner dévié par... Thauvin (1-1, 56e). Plus entreprenant, l'OM a été récompensé par un exploit individuel. Balotelli ? Thauvin ? Non. C'est Ocampos qui a enfilé le costume de héros pour renverser totalement le match avec un enchaînement contrôle orienté de l'extérieur du pied - frappe enroulée magnifique (1-2, 74e).

Marseille n'a pas réellement tremblé dans les dernières minutes disputées par Balotelli alors que son entraîneur avait annoncé qu'il n'avait pas un match complet dans les jambes. Une autre bonne nouvelle pour l'OM qui tentera de réaliser la passe de trois pour la première fois de la saison samedi prochain face à Amiens.