Bamba en feu, Nîmes et le VAR en panne : les tops et les flops de samedi

Les Tops

Baila, baila, le Bamba

Il est le symbole de l'actuelle euphorie lilloise. Jonathan Bamba était sans doute particulièrement motivé face à son club formateur, l'AS Saint-Etienne. Il a "remercié" les Verts en sortant un match monumental, ponctué de deux buts sur deux frappes limpides plus une passe décisive pour Nicolas Pépé (lui-même buteur et passeur dans cette rencontre). C'est son troisième doublé de la saison et le deuxième consécutif après celui contre Marseille la semaine passée. Euphorique, on vous dit... Le jeune ailier gauche du LOSC trône tout simplement en tête du classement des buteurs ce samedi soir, en compagnie d'un certain Neymar.

Peu de buts, mais des beaux buts

11 buts ont été inscrits en cinq rencontres ce samedi. Ce n'est pas la folie, mais au moins la qualité a-t-elle compensé la quantité. Les trois buts du LOSC face à Saint-Etienne ont valu le détour en fin d'après-midi. Et la soirée a été marquée notamment par la belle volée d'Andy Delort sur l'ouverture du score montpelliéraine à Guingamp et plus encore la lumineuse frappe du droit de Saman Ghoddos de plus de 25 mètres pour permettre à Amiens de s'imposer face à Dijon.

Ghoddos, la bonne pioche picarde

Arrivé à Amiens à la fin du mois d'août en provenance d'Östersunds contre 4 millions d'euros, Saman Ghoddos avait déjà marqué contre Reims (3e journée) puis Lille (5e journée). L'attaquant irano-suédois de 25 ans a remis cela face à Dijon pour permettre au club picard de décrocher une courte victoire qui lui fait beaucoup de bien (1-0). Avec en plus deux passes décisives au compteur, Ghoddos se rend déjà indispensable.

Sels a fait tout ce qu'il a pu

Si Strabourg a fini par devoir se contenter du match nul à Angers malgré deux buts d'avance à la pause, ce n'est certainement pas à cause de la prestation de son gardien. Matz Sels a sorti le grand jeu face à la réaction du SCO et réalisé pas moins de sept arrêts. Il avait aussi repoussé le penalty de Thomas Mangani en début de match (10e). Le portier a pourtant dû s'incliner sur une reprise de Flavien Tait puis sur la tête de Romain Thomas dans le temps additionnel. Forcément rageant.

Les flops

Nïmes, la panne sèche

Où est passée la flamboyante attaque nîmoise du début de saison ? Les Crocos avaient inscrit sept buts sur leurs deux premiers matches de la saison et, après six journées, seuls le PSG et l'OM affichaient une attaque plus prolifique. Mais depuis trois rencontres, c'est la panne sèche. Les joueurs de Bernard Blaquart n'ont plus fait trembler les filets adverses depuis maintenant 341 minutes et l'ouverture du score d'Anthony Briançon à Monaco. C'est sur ces vertus offensives que le Nîmes Olympique avait construit sa brillante saison dernière en Ligue 2 et sa belle fin d'été. Il faudra les retrouver pour ne pas glisser au classement cet automne...

Thuram-Mollet, les deux font la (mauvaise) paire

Il n'y a pas de bon carton rouge, mais ceux reçus samedi soir au Roudourou par Marcus Thuram côté guingampais puis Florent Mollet pour Montpellier étaient tout particulièrement évitables. Le premier a eu la mauvaise idée de donner un coup de coude à Daniel Congré dès la 7e minute, plaçant les Bretons dans une situation difficile d'entrée de jeu. Si Congré a amplifié sa réaction, le geste y était.

"J'ai revu les images...Il va apprendre de cette énorme connerie parce qu'il n'y a rien à dire", a pesté Antoine Kombouaré, remonté contre son joueur. Heureusement pour les Bretons, Mollet s'est montré aussi peu inspiré une demi-heure plus tard. Le milieu de terrain héraultais a eu le tort d'applaudir sarcastiquement l'arbitre Jérémy Stinat qui venait de lui adresser un avertissement. Résultat, son jaune s'est mué en rouge.

Florent Mollet (Montpellier)Getty Images

Le VAR en panne à Angers

L'assistance vidéo à l'arbitrage ne représente qu'un nouvel outil et ne mettra pas fin aux polémiques sur les décisions de l'homme en noir. M. Hamel qui officiait lors de la rencontre entre Angers et Strasbourg a d'abord accordé un penalty litigieux aux Angevins qui n'a pas été transformé. L'arbitre a ensuite été privé du VAR qui ne fonctionnait plus en raison de la pluie battante qui s'abattait sur le stade Raymond-Kopa.

Dijon ne répond plus

Trois victoires lors des trois premières journées puis plus rien ou presque, le DFCO est en panne. Souvent loués pour leur jeu offensif ces dernières saisons, Olivier Dall'Oglio et ses hommes ne parviennent plus à gagner ni même à marquer. Battus à Amiens (1-0), ils enchaînent une quatrième défaite de suite sans réussir à faire trembler les filets adverses. L'absence sur blessure de l'avant-centre Julio Tavares ne peut pas justifier à elle seule cette cruelle disette.