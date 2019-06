Deux clubs miraculés et à bout de forces : Dijon et Lens, après leur nul (1-1) en barrage aller, se livrent une véritable guerre d'usure pour la dernière place en Ligue 1. Les Dijonnais sont en ballotage favorable avant le retour ce dimanche sur leur terrain (21h). "C'est d'abord la fraîcheur qui jouera. Les organismes sont fatigués et tout le monde est à bout mais Lens peut-être moins parce qu'il a fini 5e", estime ainsi l'entraîneur dijonnais, Antoine Kombouaré. "Nous, nous avons pratiquement toujours été dans les derniers, avec beaucoup de frustration, de déconvenues. Cela bouffe beaucoup d'énergie. La fraîcheur sera importante et après viendra l'aspect mental", admet-il toutefois. "Si l'on est mené, il faudra avoir les qualités mentales pour revenir".

De son côté, l'entraîneur du Racing, Philippe Montanier, reconnaît "un coup de fatigue logique en fin de partie jeudi car la saison s'allonge et les matches précédents pèsent certainement un peu. Mais les joueurs sont fidèles à eux mêmes et tiennent bon". "Il est dommage d'avoir été rejoint (Lens avait ouvert le score à l'aller). Cependant, nos chances restent intactes même si encore une fois nous sommes en ballotage défavorable, une position qui nous ne pose pas trop de problème", veut encore positiver Montanier. "Nous avons montré que nous étions performants à l'extérieur", souligne-t-il estimant que le résultat de l'aller "n'était pas si mauvais que cela" pour son équipe même "si ce n'était pas celui escompté". Pour Dijon et Kombouaré, le résultat nul (1-1) "est bon par rapport à la physionomie de la partie".

"Communion" avec les supporters

"Il faudra livrer un grand match, marquer pour se mettre à l'abri et finir le boulot", note l'entraîneur dijonnais qui s'attend à un adversaire "qui a le sentiment d'avoir fait quelque chose d'incroyable parce qu'il revient de nulle part et qui ne va rien lâcher". Les Dijonnais peuvent aussi faire valoir quelques atouts psychologiques après avoir gagné leurs trois derniers matches à domicile avec notamment des buts en toute fin de rencontres face à Rennes (3-2) et Strasbourg (2-1). Et l'avantage de jouer à domicile, indéniable dans ces circonstances.

"Il y a une véritable communion entre nos supporters et le groupe permettant à l'équipe de trouver des ressources mentales pour gagner et on espère que cela se reproduira dimanche", confie Antoine Kombouaré. Le DFCO a été en sursis dès la 25e journée de championnat : à partir de là, il n'a plus quitté les trois dernières places du classement, ayant même été lanterne rouge une fois, le 31 mars.

Deux équipes qui reviennent de loin

Au cours du dernier match, le club bourguignon, promu en 2017, était mené par Toulouse sur son terrain avant de prendre l'avantage (2-1) et de profiter de la défaite surprise de Caen à domicile devant Bordeaux (1-0) pour jouer le barrage. Lens, 5e de Ligue 2, revient aussi de loin. Le Racing était encore 6e à deux matches de la fin mais reste invaincu depuis six matches.

En pré-barrages, les Lensois ont quand même eu recours aux tirs au but pour éliminer Paris FC (1-1, 5-4 t.a.b.) et à la prolongation pour écarter Troyes (2-1). Ils ont semblé payer jeudi en fin de match contre Dijon cette débauche d'énergie physique et mentale. Deux aspects primordiaux dimanche.