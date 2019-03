Ben Arfa finalement dans le groupe "élargi" de Rennes pour Bordeaux

Hatem Ben Arfa sera bien présent dans le groupe de Rennes pour le déplacement à Bordeaux dimanche. Initialement, le compte officiel du Stade Rennais sur Twitter avait publié une liste de 20 joueurs dans laquelle ne figurait pas le milieu offensif. Quelques minutes plus tard, le tweet a été effacé et un autre tweet a été publié avec un "groupe élargi" à 26 joueurs dont le troisième gardien Edvinas Gertmonas et le milieu Jakob Johansson, absents de la première liste. Interrogé par l'AFP, le club a expliqué que "le groupe (avait) évolué suite à l'entraînement".

Après la défaite 3-0 face à Arsenal qui a mis un terme, jeudi, au beau parcours européen des Bretons, le coach avait expliqué en conférence de presse, samedi, que certains joueurs étaient très fatigués après le match et qu'il pourrait effectuer quelques rotations. Il avait refusé de donner des noms pour ne pas donner d'informations à l'adversaire, avait-il ajouté.

Outre Ben Arfa, on peut imaginer que Clément Grenier, au milieu de terrain, pourrait démarrer sur le banc, laissant sa place dans l'axe de l'entre-jeu à Benjamin Bourigeaud. En attaque, Mbaye Niang devrait être aligné avec Adrien Hunou dans un 4-4-2 classique.