Ligue 1 - Dijon : Mehdi Abeid absent quinze jours

Mehdi Abeid souffre d'une contracture aux ischios, survenue lors du match nul du DFCO à Monaco samedi (2-2) et au cours duquel il avait marqué. Il manquera le match de Coupe de la Ligue ce mercredi contre Caen et ceux de championnat face à Nîmes le 2 novembre et Marseille, le 9. Sa participation au match Togo-Algérie le 16 novembre, qualificatif pour la CAN 2019 (5e journée) est incertaine.