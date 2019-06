Bleu - Blanc - Noir : L'OM a sorti ses nouveaux maillots

Après le maillot domicile, place aux away et third. L'OM a dévoilé sa gamme complète de maillots pour la saison prochaine. Le maillot away, tout bleu, est marqué du design du Vélodrome. Coupe classique et col rond blanc pour ce maillot qui sera accompagné d’un short bleu aux bordures blanches et de chaussettes bleues

Sur une base noire, le maillot Third rend hommage à la résille du MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.