Booba attaque la célébration de Balotelli ? L'Italien ne se laisse pas faire

C'est un clash improbable même si, à y regarder de plus près, il intervient entre un supporter inconditionnel du PSG et un joueur de l'OM. Invité de l'émission Touche pas à mon poste, le rappeur Booba en a profité pour copieusement chambrer Mario Balotelli et les joueurs de l'OM après la célébration de l'Italien face à l'AS Saint-Etienne : "Pourquoi ils sont contents comme ça ?", a fait mine de se questionner B2O. "Il va faire quoi quand ils vont être premiers, il va se foutre à poil ? On dirait qu’ils ont gagné le championnat."

Mais Mario Balotelli n'est pas du genre à se laisser faire. Dans sa story Instagram, l'avant-centre de l'OM lui a répondu séchemment : "Marseille, c'est pas pour toi ! Ne t'inquiète pas."