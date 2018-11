Bordeaux accroché à domicile par Caen (0-0)

Bordeaux n'est toujours pas guéri. A la recherche d'une victoire depuis le 7 octobre dernier (3-0 à Nantes), les Bordelais ont concédé le match nul et vierge contre Caen (0-0), au Matmut-Atlantique, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Pas en mesure de concrétiser leurs trop rares occasions ce dimanche après-midi, les Girondins n'ont pas su satisfaire leurs supporters. Au classement, les hommes d'Éric Bedouet restent scotchés à la 10e place, avec 16 points, tandis que Caen est 17e avec 12 unités.

Les Bordelais pourront nourrir des regrets légitimes. Devant leur public, ils ont rapidement pris les choses en main face à des Caennais, pas plus en verve qu'eux ces derniers temps. A la lutte pour le maintien, les protégés de Fabien Mercadal ont su contenir les rares offensives adverses. Le jeu des locaux a davantage penché côté droit, pour le plus grand bonheur d'un Samuel Kalu qui s'est illustré à plusieurs reprises, sur coup-franc (23e) puis d'une tentative du droit, après avoir été lancé en profondeur (33e). A chaque fois, Brice Samba s'est retrouvé sur la trajectoire.

Kamano rate la balle de match

Malgré du rythme et de bonnes intentions, le FCGB a fait preuve d'un manque de justesse dans les transmissions au milieu de terrain mais surtout dans le dernier geste. Caen aurait pu ouvrir le score en premier, mais la tête de Claudio Beauvue a finalement été captée parfaitement par Benoît Costil (55e). Entré en cours de jeu, Nicolas de Préville a également tenté de débloquer la situation, d'une frappe du droit (61e), imité par Sergi Palencia du gauche (74e) puis François Kamano de loin (87e).

Idéalement servi par de Préville, le meilleur buteur bordelais depuis le début de la saison (7 réalisations) a également eu la meilleure occasion de la rencontre en sa faveur, dans les derniers instants, mais le dernier rempart adverse a remporté leur face-à-face (90e+2). A l'arrivée, Caen, malgré aucun but inscrit lors de quatre de ses cinq dernières sorties, repart satisfait avec un point précieux pour son maintien, le premier depuis le 20 octobre (0-0 contre Guingamp), et met fin à sa série de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. De son côté, Bordeaux, sifflé par son public, stagne et reste à la 10e place.