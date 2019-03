Bordeaux : Kalu et Sankharé absents, retour de Pablo contre Montpellier

Samuel Kalu Younousse Sankharé sont absents du groupe de Bordeaux pour la réception mardi de Montpellier. Le Nigérian Kalu n'a pas trop la tête au football depuis cinq jours. Mercredi dernier, sa mère Ozuruonye Juliet Kalu a été victime d'un kidnapping dans l'État d'Abia, au Nigeria, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture avec ses enfants.

Pablo de retour

Après avoir fait descendre les enfants, les ravisseurs l'ont emmenée et ont réclamé une première rançon de 3 millions de nairas (environ 120.000 euros) pour la libérer, puis une autre beaucoup plus importante le lendemain. Les autorités nigérianes enquêtent sur cette affaire depuis. Déjà absent lors des trois dernières journées, Sankharé n'a pas été retenu non plus. Une mauvaise réaction à la pose d'implants de barbe serait à l'origine de fièvre récurrente chez lui l'empêchant de pouvoir tenir sa place.

Enfin, Pablo, victime d'une déchirure musculaire contre le Paris SG le 9 décembre dernier, est opérationnel. Ce retour compense la suspension du Serbe Vukasin Jovanovic.