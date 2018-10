Bordeaux-Nantes (3-0) - Halilhodzic ne s'en cache pas : "Il manque tout" à Nantes

Cela pouvait difficilement être pire. Avec deux buts encaissés dès les dix premières minutes et une lourde défaite au coup de sifflet final (3-0), Vahid Halilhodzic a connu une entame de mandat cauchemardesque sur le banc du FC Nantes. Cinq jours après sa nomination pour succéder à Miguel Cardoso, le technicien bosnien n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer l'état de santé de son équipe en conférence de presse. "Il y a un énorme travail à faire, a-t-il lâché. Il manque tout : du physique, de la tactique, du mental."

Les Canaris ont étalé leurs lacunes au Matmut Atlantique. Si le premier but bordelais ne doit rien à personne, sinon au talent de Yann Karamoh, il a totalement plombé des Nantais incapables de s'en remettre. "Mon équipe a encaissé le coup psychologiquement", a déploré Halilhodzic. Par la suite, Nantes s'est fourvoyé tout seul. Avec une grossière erreur de relance sur le deuxième but puis un penalty concédé en contre-attaque sur le troisième, au terme d'une action où Samuel Moutoussamy puis Matt Miazga ont eu le tort de se jeter. Des fautes rédhibitoires au plus haut niveau.

"Il faudra quelques mois, c'est certain"

Malheureusement pour Nantes, c'est devenu une fâcheuse habitude. Elle explique en grande partie pourquoi le FCN n'a remporté qu'un seul de ses huit premiers matches de championnat cette saison, et seulement trois de ses dix-huit dernières rencontres de L1 si l'on tient compte de l'exercice précédent. Les Canaris sont au plus mal à la 19e place du classement. Mais elle correspond finalement assez bien à leur niveau actuel. "Il ne faut pas se cacher, il faut être lucide, a reconnu Halilhodzic. C'est inimaginable de voir Nantes dans cette position. Aujourd'hui, je suis triste."

Le Bosnien n'est pas abattu. Il pouvait déjà se faire une idée de l'étendue de la tâche au moment de prendre le poste d'entraîneur des Canaris. La défaite à Bordeaux, si lourde soit-elle, n'en est que la confirmation. "Je sais que l'on va faire mieux, a avancé Halilhodzic. Il faudra quelques mois, c'est certain. Il va falloir de l'orgueil et du caractère pour se sortir de cette situation. Mais ça ne se fait pas aussi rapidement que l'on ne croit."

Dans cette optique, la trêve internationale tombe à point nommé pour le nouvel entraîneur nantais. Elle va lui donner deux semaines pour tenter de redresser une équipe en plein doute. Elles promettent déjà d'être studieuses. "Il ne faut pas se cacher, a prévenu le Bosnien. Pendant cette trêve, on va travailler tous les aspects : physique, mental, tactique." Un gros programme de travail pour les Canaris. Mais il sera essentiel pour rebondir dès la reprise, avec un match à La Beaujoire face à Toulouse qui s'annonce déjà déterminant.