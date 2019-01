Bordeaux : Pablo et Sankharé espérés pour Strasbourg

Les Girondins de Bordeaux pourront bentôt compter sur des renforts de poids. Le milieu de terrain Younousse Sankharé, touché aux ischio-jambiers gauches contre Amiens le 23 décembre, a poursuivi sa réathlétisation jeudi matin. Il devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine et postuler pour le premier match face au Racing le 26 janvier.

Pablo, victime d'une aponévrose au niveau de la voute plantaire face aux Picards, n'a plus de douleurs après avoir subi un traitement adapté qui a fait son effet. "Il va mieux, il est confiant", a indiqué son entraîneur Éric Bedouet.

L'international brésilien (2 sélections) devrait reprendre la course ce week-end et il est espéré par son manager et compatriote Ricardo pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue à Strasbourg le 30 janvier.