Bordeaux - Paulo Sousa : "Je ne vois pas ce projet comme une révolution"

Pourquoi avoir choisi la proposition de Bordeaux alors que la Roma s'intéressait à vous ?

Paulo Sousa : C'est vrai que j'ai eu plusieurs propositions mais je suis ici grâce aux personnes que j'ai rencontrées, au projet qui m'a été présenté. J'ai aimé leur envie de vouloir créer quelque chose, d'élever le niveau de l'équipe, avec des ambitions et en tenant compte de l'histoire de Bordeaux. J'ai senti une symbiose immédiate entre nous.

Qu'avez-vous pensé du match à Monaco, que vous avez vu en tribune ?

P.S. : Par rapport aux derniers matches que j'avais vus, j'ai trouvé que les joueurs avaient une meilleure mentalité, avec plus d'agressivité, ils cherchaient un bon résultat. En face, il y avait une équipe avec de bons joueurs mais qui avait aussi des difficultés à gagner. Nous avons besoin d'avoir cette attitude aussi bien au niveau individuel que collectif.

Paulo Sousa, coach des Girondins de BordeauxGetty Images

" Je veux que les joueurs aient cette ambition "

D'ici la fin de saison, allez-vous révolutionner l'équipe ou vous en servir comme d'un laboratoire en vue de la prochaine ?

P.S. : Je ne vois pas ce projet comme une révolution, je viens avec de nouvelles idées. J'espère pouvoir créer une évolution naturelle et je prendrai des décisions pour les prochaines saisons. Il y aura des différences tactiques pour voir comment les joueurs réagissent, avec l'ambition de gagner à la maison comme à l'extérieur. Je veux que les joueurs aient cette ambition. À la fin de la saison, nous verrons qui peut avoir cette mentalité, qui peut rester et qui doit partir.

Votre équipe souffre d'un gros déficit de créativité. Comment y remédier ?

P.S. : Statistiquement, c'est vrai. Notre indice de création est bas, nous allons chercher à l'augmenter avec le temps, à introduire des dynamiques. On va partir du potentiel de chaque joueur pour pouvoir marquer des buts. Il faut plus de diversité devant le but. Voilà ce que j'aimerais créer.

Que connaissiez-vous des Girondins ?

P.S. : C'est un club historique avec un passé important. Bordeaux est une ville importante en France au niveau du foot. J'aimerais que les Girondins puissent augmenter ce rayonnement. J'arrive dans un club qui vient de changer de propriétaire, qui a l'ambition de travailler avec des personnes qui sont déjà ici. Je vais essayer de donner ma contribution pour pouvoir élever le niveau du club.

Rester positif

La situation que vous avez trouvée ressemble-t-elle à celle que vous avez connue à la Fiorentina ?

P.S. : C'est un projet totalement différent, aussi bien au niveau de la mentalité, du système, de l'organisation, des joueurs qui sont ici très jeunes avec beaucoup de potentiel. C'est une équipe qui peut grandir. C'est un nouveau projet. Avec mes connaissances, j'espère apporter à ce projet en donnant le maximum.

Un des gros objectifs du club est de faire revenir les spectateurs au stade. Comment y parvenir ?

P.S. : Il y a différentes façons pour les faire revenir. En tant qu'entraîneur, je dois faire passer un message positif aux joueurs pour qu'ils travaillent bien et proposent un bon spectacle, avec des résultats. Après, le club doit procéder à un travail de communication. Nous passons d'un stade vieux mais accessible à un stade meilleur mais plus loin. Enfin, on doit convaincre les journalistes de parler positivement du club car cela compte pour les supporters.