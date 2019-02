Entre Bordeaux et Ricardo, c'est déjà la fin

Une treizième place sans éclat, une série de cinq défaites lors des cinq derniers matches, des matches sans frisson, un écart qui ne se cesse de se creuser avec le top 4 et les places européennes (11 points) : Bordeaux a décidé de se séparer de son manager, Ricardo, selon une indiscrétion dévoilée par L'Equipe.

Après moins de cinq mois en Gironde, le technicien brésilien va donc être démis de ses fonctions. Ricardo était revenu dans un club qu'il avait déjà dirigé entre 2005 et 2007 pour prendre la succession de Gustavo Poyet. Comme il n'avait pas les diplômes nécessaires, c'est Eric Bédouet qui avait été promu entraîneur.

Bilan peu reluisant

Mais Bordeaux, éliminé sans gloire des coupes nationales et de la Ligue Europa, n'a jamais vraiment décollé sous l'autorité du duo. Leur bilan est peu reluisant avec sept victoires, huit nuls et sept défaites en 22 journées de championnat. Une irrégularité qui a coûté ses ambitions européennes à Bordeaux, en manque flagrant d'inspiration. Et la défaite de dimanche face au voisin nantais a finalement été fatale à l'ancien défenseur du PSG.