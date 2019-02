Bruno Genesio : "Il faut être plus tueur devant le but"

"On prend zéro point contre une équipe qui s'est créé trois fois moins d'occasions que nous." Bruno Genesio n'avait pas grand chose à ajouter après la défaite de l'OL sur la pelouse de l'OGC Nice dimanche soir (1-0). "Il n'y a pas grand-chose à retenir sur le contenu, mais il faut être plus tueur devant le but, ce qu'on n'est pas", a ajouté l'entraîneur lyonnais.

"Un hold-up? Vous avez vu le match, vous avez la réponse dans la question. Comme à l'aller...", s'est ensuite lamenté Genesio. "On a vu une équipe lyonnaise concernée, mais il faut savoir mettre ses occasions. Il faut savoir être plus efficace et concrétiser les temps forts quand on en a. Dans le contenu, je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Même si on est très, très déçu, cela montre que l'équipe progresse. (sur Benitez): S'il a été très bon c'est qu'on lui a laissé la chance de l'être. C'est à la fois son talent et notre manque d'efficacité qui lui ont permis d'être décisif deux fois."