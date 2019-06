Depuis le 24 mai dernier et la fin de la rencontre Nîmes-OL, Bruno Genesio n'est plus l'entraineur de l'Olympique Lyonnais. Parti quelques jours en vacances, le désormais ex-entraineur lyonnais a accordé un entretien au quotidien L'Equipe dans lequel il revient sur ses trois saisons et demie passées sur le banc rhodanien. Genesio a notamment évoqué les relations conflictuelles qu'il avait avec certains supporters du club.

"Je ne veux pas faire le Calimero (personnage de dessin animé qui se dit constamment malchanceux, ndlr) mais, pendant trois saisons et demie, je n'ai pas été épargné. Je n'imaginais pas que j'étais capable de supporter tout ça en continuant à bien faire mon travail" raconte l'ancien coach de l'OL.

" On va régler tout ça maintenant que je ne suis plus à l'OL "

Questionné sur ce qui l'avait poussé à prendre la décision de mettre un terme à son aventure à l'OL à la fin de cette saison, Bruno Genesio a évoqué une "atmosphère négative" autour de sa personne. "Sur les réseaux sociaux, après l'élimination, il y a eu beaucoup de satisfaction chez certains pseudo-supporters. (…) Je connaissais ce contexte, car j'ai des gens qui me remontent quand même des infos" explique-t-il dans l'entretien.

Et celui qui aura dirigé 185 rencontres de l'Olympique Lyonnais ne compte pas en rester là avec certains supporters : "Des personnes sont allées beaucoup trop loin. Sur les réseaux sociaux, dans des commentaires. On va régler tout ça maintenant que je ne suis plus à l'OL. J'ai déjà engagé des procédures. Il y a des assignations en cours. La critique fait partie de notre métier, si on ne veut pas l'accepter, il faut faire autre chose. Mais lorsque ce sont des atteintes personnelles, il faut réagir."

Enfin, le Lyonnais de naissance a évoqué son avenir. S'il ne veut pas se précipiter pour retrouver un club, il annonce vouloir continuer à entrainer. Approché par la Fédération marocaine de football pour la place de DTN et de sélectionneur, Genesio a confirmé que rien n'était encore signé. "Je n'ai pas de projets concrets. J'ai des pistes. J'ai vu et je vois encore du monde. Mes agents m'ont rassuré. Ils m'ont demandé d'être patient."