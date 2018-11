Bruno Genesio (OL) après le nul face à Bordeaux : "Le contenu et la manière sont désastreux"

Deux tirs cadrés. Deux petits tirs. En elle-même, la stat dit tout de la situation actuelle de l’Olympique Lyonnais. Cet OL, vu par beaucoup comme un outsider crédible pour gêner le PSG en début d’année, n’en finit plus de renier son football. Sur le plan comptable, cela ne saute pas forcément aux yeux. Sur le terrain, en revanche…

Parler de miracle n’est pas galvaudé quant au résultat lyonnais du soir. Même à domicile. Après avoir ouvert le score sur sa seule action construite de la première période, la troupe de Bruno Genesio a vécu un second acte mouvementé, beaucoup trop pour un prétendant au podium final. Sur le papier, pourtant, l’équipe alignée par le coach lyonnais ressemblait fortement à un onze-type. Mais sans intensité, sans idée et sans coup d’éclat, difficile d’espérer mieux.

" Il n'y a rien eu ni avec le ballon, ni sans le ballon "

Bruno Genesio ne s’est pas caché au moment d’évoquer le match au micro de beIN Sports : "En dehors du résultat, qui n’est pas favorable, c’est aujourd’hui le contenu et la manière qui sont désastreux". Avant d’ajouter : "À chaud c’est toujours difficile de tirer des enseignements, mais le constat est que nous n’avons quasiment rien fait dans ce match pour mériter mieux. Je crois qu’on a marqué sur la seule action à peu près construite. C’est un match nul qui est plus que mérité pour Bordeaux". En conférence de presse, il a poursuivi sur le même thème : "C’était certainement, c'est le plus mauvais match depuis très longtemps. Il n'y a rien eu ni avec le ballon, ni sans le ballon".

Le problème de ce constat, c’est qu’il pourrait s’appliquer à énormément de matches de cet OL cru 2017-2018. Déjà à Angers, voire à Nîmes, les Lyonnais étaient passés près de la correctionnelle. Mais Memphis, transparent ce samedi, avait sauvé les apparences. Ce samedi, que nenni. Pire, toutes les tentatives de réajustement tactique du coach lyonnais sont restées lettre morte.

Inquiétant pour le reste de la saison mais surtout pour mercredi. Car, face à Hoffenheim, l’OL joue déjà son avenir européen. Actuellement deuxième du groupe F en C1 avec cinq points, les Lyonnais sont placés. Une victoire ouvrirait en très grand la porte d’une qualification en huitième de finale de Ligue des champions. Tout autre résultat obligerait la troupe de Genesio à aller chercher quelque chose en Russie ou à un nouvel exploit face à City. Etant donné la dynamique actuelle…

"Le plus important, c'est mercredi" a avancé Jean-Michel Aulas, venu jouer le pompier de service face aux médias. "Si on gagne mercredi et samedi prochain (à Guingamp, ndlr), on aura atteint les objectifs" a-t-il encore avancé. Même son de cloche pour son entraîneur qui sait que son avenir dépend forcément des résultats à venir, notamment sur la scène continentale : "Il faudra produire un autre match. Nos joueurs sont abattus ce soir. Ils ont besoin de notre soutien pour relever la tête. Tout le monde est passé à côté, cela arrive. A nous de rebondir". Qu’importe le flacon tant qu’ils ont l’ivresse en somme. Ce samedi, le Parc OL était saoûlé. Mais pas pour les bonnes raisons.