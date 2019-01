Bruno Génésio prône la continuité

Bruno Génésio concède aisément que le mercato hivernal, il le suit de loin. De très loin. Invité à évoquer le mercato du club et cette période en particulier, l’entraîneur de l’OL n’a pas caché son désamour pour cette période de l’année. "Je trouve que c’est n’importe quoi, a-t-il lancé. Pourquoi ne pas en faire un aussi en mars ? Le mercato d’été est suffisamment long pour pouvoir se constituer un effectif, et après, c’est terminé."

Cela ne lui a pas empêché de livrer son sentiment sur l’évolution de son groupe, de son possible remaniement et de prochaines arrivées. Mais sur ce point, il se montre catégorique, le groupe dont il dispose lui convient très bien. "Le groupe ne va pas bouger, tient-il à préciser, ni dans un sens, ni dans l’autre. Je suis très satisfait de mon effectif et aucun joueur n’a émis le souhait de partir." Et de poursuivre. "Depuis que l’on joue à trois derrière, on se pose la question d’un défenseur central. Mais, à cette époque de la saison, c’est très difficile de trouver un très bon élément. On veut se renforcer et non pas faire venir pour faire venir."

" Je suis bien à l’OL "

Arrivé au club le 24 décembre 2015 et en fin de contrat en juin prochain, Bruno Génésio a également évoqué son avenir au sein du club rhodanien. Et il ne s’en cache pas, l’entraîneur de l’OL espère obtenir une prolongation de contrat. "C’est le président qui décidera, a-t-il tempéré. Pour l’instant, il n’y a rien de nouveau. Je suis bien à l’OL où j’ai tout ce qu’il faut pour m’épanouir. On est jugé sur les résultats. Depuis trois ans, malgré tout ce qu’on peut dire, c’est plutôt positif. Il y a cinq mois à faire et on verra comment ça évoluera."

Tout dépendra donc de la tournure des opérations lors de la deuxième partie de saison. Actuellement 3ème de la Ligue 1 à deux points de Lille, 2ème, qualifié pour les coupes nationales et les huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour l’heure, l’OL peut envisager l'avenir avec sérénité.