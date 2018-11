OL - Bruno Genesio : "Quoique je fasse, je suis systématiquement critiqué..."

La trêve internationale terminée, l'Olympique Lyonnais s'apprête à vivre dix jours de feu. Après le derby face à l'ASSE, vendredi (21h), le club rhodanien enchaînera avec la réception de Manchester City, mardi, en Ligue des champions. Puis, pour conclure, les hommes de Bruno Genesio se déplaceront sur la pelouse... du LOSC, samedi prochain. En cas d'accrocs, l'entraîneur lyonnais le sait : il ne passera pas à travers les critiques. Une situation dont il a l'habitude. Et qui commence sérieusement à l'agacer.

Genesio et "les stats"

"Ce que j’aimerais, c’est qu’un jour, on soit objectif", peste Genesio, qui a accordé une longue interview à nos confrères du Progrès. "Bien sûr, il y a toujours des choses à revoir, mais il y a des limites. Ce qui me gêne, c’est que les jugements sont faits après chaque match sans aucune nuance, poursuit-il. Mais une carrière d’entraîneur, ce n’est pas ça. On ne la juge pas sur une rencontre, et quoique je fasse, je suis systématiquement critiqué"

Pour défendre son bilan, l'entraîneur lyonnais explique avoir demandé des statistiques à son club. "On y trouve 58,4% de victoires en championnat. Je crois que je suis un peu devant tout le monde", estime Genesio. "En termes des buts inscrits, pour une équipe qui ne fait pas beaucoup de jeu (ironique), on en marque beaucoup, se justifie-t-il. Et comme j’entends de la part des mêmes, toujours, que je ne fais progresser personne, je vois que plusieurs joueurs sont devenus internationaux (...) C’est d’abord grâce à eux mais on doit avoir aussi une part de responsabilité."

" Je veux enchaîner "

Désabusé, Bruno Genesio, qui se sait en fin de contrat en juin prochain avec l'OL, assure qu'il ne restera pas dans un autre rôle. "Je ne vois pas celui qui pourrait me convenir, devenir adjoint d’un entraîneur qui arriverait, ou retourner à la formation, et je sais que j’ai envie d’entraîner en France ou à l’étranger", explique-t-il.

Lui, sa volonté, c'est de continuer à entraîner. "Je sais que j’en ai besoin et je ne me sens pas d’arrêter pendant un ou deux ans. Je dis cela mais il faut avoir des opportunités. En tout cas, je veux enchaîner", annonce-t-il au quotidien. Si l'OL ne le prolonge pas, Bruno Genesio ira donc voir ailleurs.