"C'est troublant" : Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL, a un sosie éleveur de rennes en Norvège

Le Buzz

Bruno Genesio n'est pas le seul à disposer de son enveloppe charnelle. Il y a visiblement un autre homme sur la planète Terre qui a le même physique que l'entraîneur de l'OL. Figurez-vous qu'il a été même retrouvé par des Twittos dimanche : il répond au nom de Nils Peder, un Norvégien de... 52 ans, soit le même âge que le coach des Gones !

La ressemblance est évidente et ce n'est pas Genesio qui dira le contraire. Interrogé à ce sujet, le technicien l'a confirmée, lundi en conférence de presse : "Quelqu'un m'a envoyé la photo de Nils ce matin. Mon sosie avec quelques kilos de plus... J'avoue que c'est troublant."

Julien Choquet, journaliste pour Football Stories, a retrouvé le Scandinave, "un grand fan de foot" qui a joué plus jeune en troisième division norvégienne et qui assure avoir "aimé l'OL de l'époque, lors des épopées en Ligue des champions". Sa réaction en découvrant Genesio ? "J'ai halluciné !, assure-t-il. Quand j'ai vu la photo, j'ai cru que c'était moi. J'ai envoyé la photo à mes potes, et ils étaient tous morts de rire en disant "mais c'est vraiment toi !". C'est vraiment une belle trouvaille, bravo."