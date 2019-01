Ça ne s'arrange pas pour le milieu du PSG : Verratti sort blessé

La situation ne s'arrange pas dans l'entrejeu du PSG. La quête d'un milieu de terrain, au moins, lors de ce mercato d'hiver risque de devenir encore plus nécessaire pour le club de la capitale après la blessure de Marco Verratti. Touché à la cheville dans un contact qui semblait anodin à la 13e minute de jeu, l'Italien n'a pas été en mesure de poursuivre le match et a dû céder sa place à Julian Draxler (19e). Selon RMC, le joueur est immédiatement parti à l'hôpital américain de Neuilly pour passer des examens. La nature de la blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité restent à déterminer, à moins d'un mois du rendez-vous face à Manchester United en 8e de finale de la Ligue des champions.

Thomas Tuchel était déjà démuni au milieu de terrain, un secteur où Paris avait enregistré l'été dernier les départs de Javier Pastore, Grzegorz Krychowiak et Giovani Lo Celso, ainsi que la retraite de Thiago Motta. La situation ne s'est pas arrangée en cours de saison. Lassana Diarra, souvent blessé et très peu utilisé, devrait résilier son contrat et mettre en terme à sa carrière tandis qu'Adrien Rabiot s'entraîne désormais avec la réserve du club de la capitale après avoir refusé de prolonger un contrat qui expire en juin prochain.

L'entraîneur parisien a ainsi été contraint de bricoler. Il a installé Marquinhos, défenseur central de formation, à un poste de milieu défensif. Face à Guingamp, le technicien allemand a aligné le latéral brésilien Dani Alves dans l'entrejeu, un secteur où Julian Draxler est lui aussi régulièrement utilisé alors qu'il est habitué à jouer un cran plus haut. Les dirigeants parisiens continuent leurs recherches pour renforcer le milieu de terrain. Les noms de Leandro Paredes (Zenit) et Idrissa Gueye (Everton) sont évoqués. Ils devraient circuler avec encore plus d'insistance après la blessure de Verratti.