Commission de discipline : Trois matches de suspension pour Jemerson et Kalu

Une fois de plus, la commission de discipline a eu la main lourde avec l’AS Monaco, habitué aux sanctions ces dernières semaines. Après Naldo et William Vainqueur, déjà suspendus par l’instance, Jemerson a été sanctionné à son tour pour quatre matches, dont un avec sursis, suite à son expulsion dans le temps additionnel de la rencontre contre Montpellier (2-2) dimanche dernier dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

Un match ferme pour Thiago Silva, Dante et Hamouma

Autre suspendu pour trois matches ferme, l’attaquant bordelais Samuel Kalu ne pourra pas disputer le derby de la Garonne contre Toulouse ce dimanche. Exclu face à l'OM le 5 février en match en retard de la 18e journée de Ligue 1, l’international nigérian a été suspendu pour trois matches ferme ce mercredi. "L'ailier bordelais a purgé le premier de ses trois matchs de suspension le week-end dernier alors que les Girondins se sont inclinés sur la pelouse du PSG samedi (1-0)", précise la Ligue.

Parmi les autres décisions, on notera les suspensions pour un match ferme des capitaines Thiago Silva (PSG) et Dante (Nice) pour "troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle". Ou celle encore, de Romain Hamouma, expulsé contre Rennes le week-end dernier.