Contre l’avis de Tuchel, Neymar est rentré au Brésil grâce à… Henrique

C’est un épisode de plus dans la saison improbable du PSG en coulisses. Ce vendredi, alors que le PSG se déplace à Reims pour son dernier match de la saison, Neymar sera absent. Sur le terrain, c’était prévu puisque le Brésilien, suspendu pour trois matches après son accrochage avec un supporter après la défaite en finale de Coupe de France, a disputé face à Angers son dernier match de la saison. En revanche, ce que Thomas Tuchel n’avait pas prévu, c’est que la star rejoigne le Brésil dès jeudi, sans son accord.

Mercredi soir, Neymar, comme tous ses coéquipiers, était présent à la soirée de la Fondation du PSG. Jeudi, il était attendu par le coach allemand pour disputer son dernier entraînement avec le champion de France avant de rejoindre le Brésil pour préparer au mieux la Copa America (15 juin au 7 juillet). Le numéro 10 brésilien n’est jamais venu et l’entraîneur allemand n’a pas caché sa surprise en conférence de presse.

"Est-ce qu'il a été libéré ? Non, pas par moi, avait-il avancé. Ce n’est pas sportif, ce n’est pas à moi de prendre la décision de le libérer ou non". Selon les informations de RMC, L’Equipe et Paris United, la star brésilienne a bien reçu l’autorisation de quitter la France dès jeudi par sa direction sportive, contre l’avis de Tuchel. Paris United cite même nommément Antero Henrique dont les relations avec l’entraîneur allemand restent encore très froides. La preuve qu’à Paris, tout n’est pas encore réglé...