Samedi, aux alentours de 23 heures, certaines mines seront radieuses. D’autres déconfites. La 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 aura livré son verdict et le destin de certaines formations pourrait être scellé. Seules certitudes en l’état : le Paris Saint-Germain célébrera son huitième titre de champion de France dans un Parc des Princes en fête quand, à 480 kilomètres de là, le Roudourou assistera dans une tout autre ambiance à la dernière sortie à domicile de Guingamp dans l’élite. Si le PSG et l’En Avant sont fixés sur leur sort, quid des dix-huit autres équipes du championnat ?

La course à l’Europe

La Ligue des champions

Champion de France, Paris sera au rendez-vous de la prochaine édition de la C1. Le club de la capitale devrait être accompagné dans la plus prestigieuse des compétitions européennes par Lille. Solide dauphin et assuré de finir sur le podium, le LOSC compte six points d’avance sur Lyon à deux journées de la fin en plus d’une différence de buts largement supérieure aux Gones (+32 contre +18). Ces derniers disposent de 4 longueurs d’avance sur une AS Saint-Etienne qui a perdu gros en chutant contre Montpellier (0-1) et sont donc bien partis pour, a minima, se hisser au troisième tour de qualification de la Ligue des champions. A moins qu'un succès de Chelsea en Ligue Europa ne les propulse directement en phase de groupes.

La Ligue Europa

Quatrièmes avec 62 points, les Verts ont toutes les cartes en main pour représenter l’Hexagone en C3 au côté de Rennes, vainqueur de la Coupe de France. Seul Montpellier, 5e avec 58 points au compteur, peut encore espérer les dépasser. Pour Marseille, en revanche, c’est terminé. Crédité de 55 points, l’OM, 6e, ne peut plus rattraper l’ASSE. Le Champions Project attendra encore un peu.

Le classement :

1. PSG 88 points 2. Lille 72 points 3. Lyon 66 points 4. Saint-Etienne 62 points 5. Montpellier 58 points

Les matches :

PSG (1er) - Dijon (19e)

Lille (2e) - Angers (13e)

Lyon (3e) - Caen (18e)

Saint-Etienne (4e) - Nice (7e)

Montpellier (5e) - Nantes (10e)

La lutte pour le maintien

On l’a vu, l’En Avant fait machine arrière. Six ans après l’avoir quittée, Guingamp, bon dernier avec 26 points, va retrouver la Ligue 2. Six équipes sont encore à la lutte pour se sauver et il n’y aura que quatre rescapés certains. Leur identité actuelle : Bordeaux, 14e avec 38 points, Toulouse, 15e avec 38 points, Amiens, 16e avec 35 points, et Monaco, 17e avec 33 points. Mais l’ASM peut trembler. La dynamique actuelle est largement favorable à Caen, 18e et barragiste qui totalise également 33 unités. Malherbe a gagné trois de ses quatre dernières rencontres de championnat mais n'aura pas la faveur des pronostics à Lyon. Le club de la principauté, de son côté, court après le succès depuis le 15 mars. La thèse de l’accident industriel n’est pas à écarter sur le Rocher, surtout si la rencontre contre Amiens, concurrent direct pour le maintien, venait à être mal négociée. Dix-neuvième avec 31 points, Dijon refuse de déposer les armes mais un déplacement périlleux sur le terrain d’un PSG renforcé par le retour de suspension de Kylian Mbappé l’attend.

Le classement :

14. Bordeaux 38 points 15. Toulouse 38 points 16. Amiens 35 points 17. Monaco 33 points 18. Caen 33 points 19. Dijon 31 points 20. Guingamp 26 points

Les matches :

Bordeaux (14e) - Reims (9e)

Toulouse (15e) - Marseille (6e)

Monaco (17e) - Amiens (16e)

Lyon (3e) - Caen (18e)

PSG (1er) - Dijon (19e)

Guingamp (20e) - Nîmes (8e)

Récompenses individuelles

Mbappé a 99,9% de chance de terminer meilleur buteur du championnat. Avec 30 réalisations, le champion du monde devance largement Nicolas Pépé et ses 20 buts. C’est vers le classement des passeurs qu’il faut se tourner pour trouver davantage de suspense. L’excellent milieu de terrain nîmois Téji Savanier mène actuellement la danse avec 12 offrandes, soit une de plus que Pépé. Angel Di Maria pointe à deux longueurs.