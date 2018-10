Depay n'a pas digéré de débuter sur le banc : "Je crois mériter plus de respect"

Memphis Depay n'en a rien à faire des conventions. La langue de bois, ce n'est pas pour lui. Alors qu'il avait déjà marqué sa frustration en ne s'entraînant pas avec les remplaçants lors du coup d'envoi, le Néerlandais en a remis une couche face aux micros.

L'attaquant de l'OL, buteur et passeur décisif ce samedi à Angers (1-2), n'a pas du tout apprécié de démarrer la rencontre sur le banc de touche : "J'en ai marre d'entendre à chaque fois que j'ai changé le match", a lancé Depay après la rencontre dans des propos relayés par L'Equipe. "Je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté. Je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement... Je dois accepter les décisions du coach. Je suis un peu déçu, je crois mériter plus de respect. Je devrais jouer à chaque match."

Genesio : "Une entrée déterminante"

Bruno Genesio, son coach, a, lui, loué sa rentrée décisive à la pause : "En deuxième période, je pense qu'on a montré un meilleur visage avec davantage de mouvement, davantage de liant, avec une entrée de Memphis qui a été aussi déterminante dans ce domaine-là et qui nous a permis de faire la différence." Pas certains que les propos flatteurs de l'entraîneur de l'OL éteignent la rancœur de son joueur.