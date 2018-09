Des défaillances de construction mises en cause dans l'accident de la barrière à Amiens

Un nouveau rapport d'expert remis aux juges d'instruction dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement d'une barrière au stade d'Amiens en septembre 2017, qui avait fait 29 blessés, pointe des dysfonctionnements dans la construction et l'entretien de ce stade, a révélé samedi Le Parisien.

De la construction au contrôle, les failles se sont multipliées

"On peut s'étonner, cette fabrication-réalisation de barrières-garde-corps était en principe une affaire pour une société de construction métallique ou de chaudronnerie", mais c'est une entreprise de "serrurerie" qui a remporté le marché, affirme ainsi l'expert dans son rapport cité par le quotidien. De plus, "aucune étude et note de calculs n'a été réalisée, ni demandée à la présentation du prototype alors qu'elles étaient recommandées pour ce genre de construction" et il n'y a eu "aucun suivi-contrôle de chantier de pose des barrières" par les bureaux de contrôle.

Enfin, "compte tenu de ce qui a été constaté, aucune opération de maintenance n'a semble-t-il été réalisée depuis l'ouverture du stade", ajoute l'expert, pointant notamment l'absence de plusieurs écrous.

"Aujourd'hui, les juges d'instruction disposent de deux rapports d'expertises qui leur permettent d'en tirer les conséquences et d'engager les responsabilités au plan pénal", a affirmé à l'AFP Me Réza-Jean Nassiri, avocat de 46 supporters. En effet, en octobre 2017, les premières constatations effectuées par l'expert et les enquêteurs avaient déjà révélé des "anomalies dans les modalités de fixation de la barrière métallique dégradée", avait indiqué le parquet d'Amiens.

Amiens-LilleGetty Images

Contacté par l'AFP, celui-ci a refusé de commenter cette nouvelle expertise transmise aux juges d'instruction en avril selon Le Parisien, précisant toutefois qu'il n'y avait à ce stade aucune mise en examen dans cette affaire. La Métropole d'Amiens, propriétaire de l'enceinte, qui avait été perquisitionnée en novembre 2017, n'a également pas souhaité s'exprimer sur cette affaire.

Les supporters lillois se sont souvenus

Le 30 septembre 2017, lors du match Amiens-Lille comptant pour la 8e journée de Ligue 1, une barrière d'une tribune accueillant des supporters lillois avait cédé sous le poids de ces derniers, descendus le plus près possible de la pelouse pour célébrer l'ouverture du score du Losc. Les supporters avaient ensuite chuté en contrebas. Au total, 29 personnes avaient été blessées, la plupart légèrement. Depuis cet accident, tous les gardes-corps ont été changés et le stade a été rénové de fond en comble.

Samedi soir, presque un an après l'accident, Amiens a reçu Lille pour la 5e journée du championnat de France de Ligue 1. Pour commémorer ce triste anniversaire, une grande majorité des quelque 550 supporters du Losc présents dans le parcage du stade de la Licorne ont décidé d'arborer un gilet jaune pour dénoncer la vétusté de certains stades. Et les joueurs nordistes ont évolué également avec un maillot jaune, en solidarité avec leurs fans.