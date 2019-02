Vainqueur sanctionné de deux matches ferme par la commissionn de discipline

Les recrues monégasques et la commission de discipline ont rendez-vous tous les mercredis. Après Naldo, sanctionné de 3 matches de suspension mercredi dernier après avoir reçu deux cartons rouges en trois matches, c’est au tour de William Vainqueur de se faire sanctionner pour trois matches, dont un avec sursis, par l’instance. Le milieu de terrain avait reçu un carton rouge dès le premier quart d'heure pour un tacle violent sur la cheville gauche de Marcus Thuram face à Guingamp lors des demi-finales de la Coupe de la Ligue.

Yann M'Vila, exclu lors du match nul entre le FC Nantes et l'AS Saint-Etienne le 30 janvier, a été sanctionné d'un match ferme et manquera donc la rencontre contre le Stade Rennais, dimanche. Il avait été exclu après une altercation avec Fabio, qui a écopé de la même peine.

L'adjoint de Thomas Tuchel au PSG, Zsolt Low, a écopé de deux matches de suspension dont un avec sursis.

En Ligue 2, l'Orléanais Ousmane Cissokho a été suspendu cinq matches après son exclusion contre le Paris FC, vendredi. En août, il avait déjà écopé de quatre matches de suspension.

Les autres décisions :

LIGUE 1

Un match ferme après un troisième avertissement en 10 rencontres officielles ou par révocation du sursis : Issiaga Sylla (Toulouse)

LIGUE 2

Trois matches ferme : Cyriaque Rivieyran (Niort)

Deux matches dont un avec sursis : Joris Sainati (Lorient), Malaly Dembele (Nancy), Brendan Chardonnet (Brest)

Un match ferme : Zinedine Ferhat (Le Havre)