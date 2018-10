Diaby, Aouar, Saint-Maximin... Votez pour le meilleur jeune joueur de Ligue 1 du mois de septembre

Qui succédera à Kylian Mbappé ? Distinguée au mois d'août, la pépite du PSG ne fera pas le doublé, la faute à un mois de septembre marqué par ses trois matches de suspension suite à son carton rouge reçu à Nîmes. Six joueurs se disputent donc le titre de meilleur jeune du mois d'octobre de Ligue 1 en son absence et il vous revient de les départager. Comment ? En votant sur notre page Facebook en optant pour la réaction liée au joueur que vous avez choisi.

Pour vous aider à voter dans les meilleures conditions, voici quelques informations utiles sur le mois de septembre réalisé par chaque candidat.

Moussa Diaby (PSG, 19 ans) : 3 matches de Ligue 1 (1 entrée, 2 titularisations pour 1 but et 2 passes décisives)

Houssem Aouar (Lyon, 20 ans) : 4 titularisations en Ligue 1 (2 buts)

Allan Saint-Maximin (Nice, 21 ans) : 4 titularisations en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive)

Samuel Kalu (Bordeaux, 21 ans) : 4 titularisations en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive)

Fado Ballo-Touré (Lille, 21 ans) : 5 titularisations en Ligue 1 (1 passe décisive)

Ibrahim Sangaré (Toulouse, 20 ans) : 5 titularisations en Ligue 1 (1 but)

Le classement général :

1 - Mbappé (PSG, 19 ans) 10 points

2 - Sarr (Rennes, 20 ans) 6 points

3 - Bernardonni (Nîmes, 21 ans) 4 points

4 - Sangaré (Toulouse, 20 ans) 3 points

5 - Sissoko (Strasbourg, 20 ans), 2 points

6 - Todibo (Toulouse, 18 ans) 1 point

Comment ça marche ? Chaque mois, la rédaction d’Eurosport.fr sélectionne six joueurs nés à partir du 1er janvier 1997 et les soumet à vos votes via Facebook. Des points leur sont attribués en fonction de leur classement (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 3 pour le 4e, 2 pour le 5e et 1 pour le 6e), ce qui nous permettra à la fin de la saison d’élire le meilleur jeune de Ligue 1 et de connaître le successeur de Kylian Mbappé, que vous avez élu meilleur jeune du Championnat de France les deux dernières saisons.