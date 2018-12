Dijon se sépare de son entraîneur Olivier Dall'Oglio

Dall’Oglio ne verra pas la nouvelle année en tant qu’entraîneur du DFCO. L’entraîneur de Dijon a été démis de ses fonctions d'entraîneur ce lundi. Absent de l'entraînement ce 31 décembre 2018. c’est son adjoint, David Linarès, qui lui succède provisoirement a fait savoir le club via un communiqué. "Après six saisons et demie de collaboration, Olivier Delcourt, Président du DFCO, a décidé de mettre un terme aux fonctions d’entraîneur d’Olivier Dall’Oglio. À la suite d’un entretien avec son entraîneur, Olivier Delcourt annonce la fin de cette collaboration. Dès la reprise ce 31 décembre 2018, la gestion du groupe professionnel sera confiée à David Linarès, jusqu’alors entraîneur adjoint, dans l’attente de la nomination du nouvel entraîneur."

Actuellement à la 18e place du championnat et premier relégable, le DFCO vit une saison très compliquée en Ligue 1. Le club ne compte qu’une victoire (contre Guingamp, 2-1) sur les quinze derniers matches de championnat, soit 7 points pris sur 45 possibles. Un rendement famélique qui condamnait le club bourguignon à se battre sur sa survie jusqu’à la fin de saison.

Entraîneur du club dijonnais depuis 2012, Olivier Dall’Oglio était parvenu à maintenir le club en Ligue 2 après sa relégation et à assurer la promotion du club en Ligue 1 lors de la saison 2016-2017 puis son maintien, une première dans l’histoire du club.