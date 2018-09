Officiel : Dimitri Liénard prolonge à Strasbourg jusqu'en 2021

Arrivé au Racing en 2013 alors que le club évoluait en National, Dimitri Lienard a disputé 176 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs alsaciennes, inscrivant 28 buts dont le coup-franc de la dernière minute décisif contre Lyon au mois de mai, synonyme de victoire et de maintien en Ligue 1. "Je suis évidemment très heureux, mais aussi très fier de poursuivre la route avec le Racing. Ce club est dans mon coeur et c'était mon envie: rester, continuer à grandir avec lui et offrir encore beaucoup de bonheur aux supporters !", s'est réjoui Lienard sur le site du club.

"Dimitri fait partie de notre histoire récente et symbolise bien les valeurs du Racing avec talent, mais aussi avec humilité et en travaillant dur. Je suis heureux que notre aventure commune se poursuive", a souligné pour sa part le président du club Marc Keller sur le même site.