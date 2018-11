Dimitri Payet avertit l'OM : "Il faut faire attention à rester soudés"

Battu cette année par le PSG (0-2), Lille (3-0) et Lyon (4-2) en Ligue 1, l'OM est pour l'instant tenu éloigné des places européennes (5e). Son capitaine, Dimitri Payet, revient ce jeudi dans L'Equipe sur les raisons de l'inconstance marseillaise. Et ne manque pas d'adresser quelques avertissements pour la suite. "C'est aléatoire, on est sur courant alternatif, déplore le joueur de 31 ans. On doit gagner en régularité, enclencher une grosse série de victoires ou d'invincibilité. On gérait mieux nos rencontres la saison dernière." Contre le PSG, Marseille a tenu le nul pendant une heure et "contenait mieux" son adversaire que "les saisons précédentes". Mais Mbappé est passé par là… Qu'il soit sur le banc, "ça nous a surpris", concède Payet.

" Cela m'a même plus inquiété qu'autre chose : quand on fait un match comme le nôtre, qu'on donne tout ce qu'on a à donner, que vous êtes entamés et que Kylian entre, ce n'est plus du tout la même rencontre. J'aurais préféré l'avoir dès le début. Le prendre en cours de route, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. "

Ce n'est pas la première fois que les fins de matches sont fatales à l'OM. En Coupe d'Europe, des buts encaissés dans les tout derniers instants l'ont privé de points précieux à Limassol (2-2) et contre Francfort (1-2). La hargne de Nîmes avait également surpris les Olympiens dès la 2e journée (3-1). Dimitri Payet est conscient de cette faille de son équipe : "Il faut qu'on retrouve de la maturité, qu'on mette de l'intensité quand il faut, là où il faut." Une intensité pourtant présente contre Paris, malgré la défaite. "On a trouvé notre match référence, ce week-end, dans la solidarité", souligne l'international français. Avant de prévenir les siens : "On se l'est dit après le Classique : il ne faut pas le faire uniquement parce que c'est Paris, parce que le stade est plein. Il faut le faire naturellement."

Thilo Kehrer et Dimitri PayetGetty Images

Ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison, comme lors d'une défaite à Lille (3-0) qui a laissé des traces. "Je trouvais que c'était la goutte d'eau de trop", résume Payet, qui évoque "des attitudes, des gestes sur le terrain qui démontraient un certain individualisme". "On était chacun de son côté, et non un groupe. Quand tu commences à voir apparaître ces petits symptômes, il faut tout de suite rectifier le tir. On a voulu tirer la sonnette d'alarme avant que ça ne s'envenime et n'aille trop loin." L'état d'esprit sera capital dans la saison de l'OM, à en croire son capitaine.

" Si on n'est pas unis, on n'y arrivera pas. Il faut faire attention à rester soudés. "

Garcia, "l'homme qu'il faut" à l'OM

Dans l'entretien qu'il accorde au quotidien sportif, Payet se montre toutefois confiant pour la suite. Comme sur la situation des deux attaquants de l'OM, Valère Germain et Kostas Mitroglou, qui "traversent une période où ils sont moins efficaces". "Un attaquant marche au moral et leurs qualités ne se sont pas évaporées, veut croire l'ancien Nantais. A nous de les aider, qu'ils retrouvent d'abord confiance en eux. Un but et ça repart. Je ne suis pas inquiet là-dessus. On croit en eux, on compte sur eux pour le reste de la saison, encore très longue."

Une remise en question qui est aussi personnelle pour Dimitri Payet. Au rang de ses ambitions, le milieu offensif affiche celle d'être plus décisif pour son équipe, en voulant "servir les joueurs qui sont autour de (lui), tout en étant plus égoïste parfois, quand il faut tenter (sa) chance." Dans le sillage d'un Rudi Garcia "ambitieux" qui est "l'homme qu'il faut à Marseille pour continuer à progresser", Payet résume : "J'ai confiance."