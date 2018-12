Discipline: deux matches dont un avec sursis pour Marcus Thuram

L'attaquant de Guingamp, Marcus Thuram, et le gardien de but d'Angers, Ludovic Butelle, ont écopé de deux matches de suspension dont un avec sursis, a annoncé la commission de discipline de la Ligue (LFP), réunie mercredi soir à Paris. Thuram avait été expulsé en fin de match face à Amiens (défaite de Guingamp 2-1) samedi, après un pied trop haut sur Gouano, tandis que Butelle écope de cette sanction suite à son carton rouge face à Nice le 4 décembre.

Le défenseur dijonnais, Wesley Lautoa, et le milieu de terrain, Manuel Garcia, ont eux écopé d'un match de suspension ferme. L'entraîneur de Nantes Vahid Halilhodzic, exclu lors de la réception de l'Olympique de Marseille le 5 décembre, écope de deux matches de suspension avec sursis de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles.

La tribune Virage Sud Bas épinglée

La LFP a également sanctionné l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters bordelais lors de la réception du PSG par une fermeture de la tribune Virage Sud Bas du Matmut Atlantique pour deux matches, dont un avec sursis, et une amende de 25.000 euros. Le PSG a écopé de 6.000 euros d'amende pour l'usage d'engins pyrotechniques lors du déplacement à Strasbourg, alors que Montpellier et Saint-Etienne ont écopé chacun d'une amende de 10.000 euros respectivement pour usage d'engins pyrotechnique et jet d'objet.

Les décisions

. Ligue 1

Deux matches de suspension dont un avec sursis : Marcus Thuram (Guingamp), Ludovic Butelle (Angers)

Un match ferme : Wesley Lautoa (Dijon), Manuel Garcia (Toulouse)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition : Mehdi Abeid (Dijon), Pedro Rebocho (Guingamp), Xeka (Lille), Mateo Pavlovic (Angers), Laurent Ciman (Dijon), Ibrahima Sissoko (Strasbourg). La sanction prend effet à partir du mardi 18 décembre 2018 à 0h00

. Ligue 2

Deux matches de suspension dont un avec sursis : Julian Palmieri (Gazélec Ajaccio), Cédric Cambon (Orléans)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle : Jérémy Choplin (AC Ajaccio), Haris Belkebla (Brest), Johann Ramare (Valenciennes), Baptiste Aloe (Valenciennes), Johan Gastien (Clermont).