Le défenseur central français de Dortmund, Abdou Diallo, ne participera pas à la tournée estivale du club allemand aux Etats-Unis mais va "passer sa visite médicale" pour s'engager prochainement avec le Paris SG, annonce lundi Kicker. Le capitaine de l'équipe de France Espoirs ne fait pas partie de la liste des 26 joueurs du Borussia Dortmund qui se sont envolés lundi pour les Etats-Unis, où le club de la Ruhr disputera une série de matches amicaux.

Selon les informations du magazine allemand Kicker, le Paris SG devrait verser 32 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter deux millions d'euros de bonus, pour s'attacher les services du joueur de 23 ans. Titulaire indiscutable en défense centrale avec Dortmund pour sa première saison (28 matches de Bundesliga, 7 de Ligue des champions), Diallo a notamment évolué à Mayence et à l'AS Monaco, club avec lequel il a remporté le championnat de France en 2017. Avec l'arrivée probable de Diallo, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel disposera de quatre joueurs candidats à une place de titulaire en défense centrale : les Brésiliens Thiago Silva et Marquinhos ainsi que le Français Presnel Kimpembe, en plus du transfuge de Dortmund.

En sélection, il n'a pas participé au récent Euro Espoirs en Italie, qui a vu les Bleus éliminés en demi-finales, en raison d'une opération pour des raisons "non liées au sportif".