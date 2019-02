Entre Bordeaux et Ricardo, c'est déjà la fin

Une treizième place sans éclat, une série de cinq défaites lors des cinq derniers matches, des matches sans frisson, un écart qui ne se cesse de se creuser avec le top 4 et les places européennes (11 points) : Bordeaux a décidé de se séparer de son manager, Ricardo. Le club aquitain l'a officialisé en fin de journée mardi : "Constatant les résultats décevants de l’équipe professionnelle, les dirigeants du FC Girondins de Bordeaux, en accord avec Ricardo Raymundo Gomes, ont décidé de mettre fin à ses fonctions", explique le club dans son communiqué. "Je peux confirmer que Ricardo n'est plus l'entraîneur de Bordeaux, nous avons mis fin à ses fonctions, avait auparavant déclaré Joe DaGrosa sur RMC Sport, confirmant des informations de Sud Ouest et de L'Equipe. "Les performances sur le terrain étaient en-dessous de ses attentes et des nôtres".

Le technicien brésilien ne sera resté moins de cinq mois en Gironde. Ricardo était revenu dans un club qu'il avait déjà dirigé entre 2005 et 2007 pour prendre la succession de Gustavo Poyet. Comme il n'avait pas les diplômes nécessaires, c'est Eric Bédouet qui avait été promu entraîneur. Mais Bordeaux, éliminé sans gloire des coupes nationales et de la Ligue Europa, n'a jamais vraiment décollé sous l'autorité du duo. Leur bilan est peu reluisant avec sept victoires, huit nuls et sept défaites en 22 journées de championnat. Une irrégularité qui a coûté ses ambitions européennes à Bordeaux, en manque flagrant d'inspiration. Et la défaite de dimanche face au voisin nantais a finalement été fatale à l'ancien défenseur du PSG.

Bilan peu reluisant

Eric Bédouet devrait assurer l'intérim avant la possible nomination d'un nouvel entraîneur. "Nous allons faire un changement de coach avant la fin de la saison. Nous avons identifié quelqu'un. Tant que les négociations ne sont pas conclues, nous ne ferons pas d'annonce", a affirmé Joe DaGrosa, à la tête du fonds General American Capital Partners, propriétaire du club depuis début novembre. "Nous avons ciblé des profils, nous sommes en discussion", a-t-il déclaré au journal L'Équipe, refusant de donner des noms ou de commenter l'arrivée déjà évoquée d'Eduardo Macia comme directeur sportif.

L'arrivée d'un nouvel entraîneur s'ajouterait à la liste déjà bien remplie de techniciens bordelais ces dernières années. Depuis le titre de champion de France 2008-2009 et le départ de Laurent Blanc en 2010, sept entraîneurs se sont suivis. Seul Francis Gillot (2011-2014) a été au bout de son contrat, alors que Poyet n'a lui tenu que huit mois.