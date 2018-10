Face à Lopes, les attaquants du PSG vont trouver à qui parler

"C'est un gardien exceptionnel. C'est un véritable chat dans sa cage. Même s'il n'a pas une taille immense, il arrive à être sur tous les ballons.'' Lucas Tousart n'y va pas par quatre chemins. Une dizaine de jours plus tôt, Anthony Lopes avait marqué les esprits par une prestation de haut vol lors de la victoire lyonnaise à Manchester City (1-2) : sept arrêts dont une parade monumentale dans un face-à-face avec Sergio Agüero à la dernière minute.

Une prestation majuscule louée par par Bruno Genesio : "Un très bon match et surtout une grande sérénité dans tout ce qu'il a fait". Pour l'entraîneur, il y a un rapport entre cette performance et la vaste confession de l'homme, qui ne veut plus être "considéré comme un petit con''. Genesio explique dans les colonnes de L'Equipe : "Il y a un lien entre sa prise de conscience de ce qu'il devait améliorer et son rendement sur le terrain. Depuis le début de la saison, il a fait beaucoup d'efforts pour se canaliser et pour faire attention à tout ce qui l'avait pénalisé par le passé." Une remise en question qui force le respect de Jean-Michel Aulas : "Il s'est amélioré en tant qu'humain et du coup également en tant que joueur. Je l'admire. Pour moi, tous les gens qui savent se remettre en cause sont des exemples intéressants pour les jeunes. On voit bien que la perception à son sujet est en train de changer.''

"Surtout pas question de changer son jeu''

Meurtri par sa suspension de cinq matches après les échauffourées au Vélodrome en mars dernier, le Portugais s'est juré de modifier son image. "En revanche, il n'est surtout pas question de changer son jeu'', s'emporte l'entraîneur des gardiens de l'OL, Grégory Coupet. Surtout pas. Sans son agressivité et son explosivité, sa taille moyenne (1,84m) vu les standards modernes en ferait un portier banal. Titulaire depuis cinq ans à l'OL, le Portugais n'a jamais été contesté. Très rarement directement impliqué sur un but, il est un monstre de régularité.

Anthony LopesGetty Images

Nommé au printemps pour la quatrième fois de suite dans la catégorie ''meilleur gardien" des Trophées UNFP, le Lyonnais a pourtant disparu des radars de sa sélection depuis la rentrée. Pas une affaire d'état selon Bruno Dos Santos, journaliste pour Portugolo.com : "On parle peu de lui au Portugal, il manque de visibilité car il n'a jamais joué au pays. Il n'a pas été pris en septembre car il manquait de temps de jeu et le sélectionneur n'a ensuite pas souhaité changer son groupe.'' Jean-Michel Aulas nous a pourtant évoqué une autre explication au sujet d'une précédente non-convocation : "La saison passée, il a eu des difficultés personnelles et avait souhaité ne pas être tout le temps sélectionné. J'avais pris la peine de l'expliquer au président de sa fédération, qui est un ami. Ce n'était pas une coquetterie mais un réel besoin. J'avais plaidé sa cause sans qu'il soit au courant car c'était une cause juste.''

"Le danger va venir de partout''

Silencieux sur le sujet, l'intéressé, compétiteur dans l'âme, mais très famille dans le privé, n'accepterait-il plus à 28 ans son statut de remplaçant ? Sportivement, le trio Rui Patricio (Wolverhampton)-Beto (Göztepe Spor Kulübü, Turquie)-Claudio Ramos (Tondela, Portugal) ne peut sérieusement lui être jugé supérieur. Ce qu'il aura l'occasion de démontrer dimanche soir à Paris. Auteur d'une spectaculaire parade sur un penalty d'Edinson Cavani il y a un peu plus d'an au Parc des Princes, puis d'une sortie controversée sur Kylian Mbappé au retour à Décines, Anthony Lopes sera encore une fois l'un des hommes-clefs du choc.

Grégory Coupet l'a préparé à toutes les situations : "C'est très compliqué pour un gardien car le PSG n'a pas un style de jeu particulier mis à part que ça va très vite et que c'est bourré de talent! Le danger va venir de partout : autant de centres en l'air qu'au sol, autant de frappes de loin que de duels… Il aura du travail, c'est inévitable. C'est fantastique de jouer au Parc, c'est excitant, j'espère qu'il va briller.'' Pour que l'OL puisse réussir le même coup qu'à Manchester ?