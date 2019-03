FC Nantes : Kita n'abdique pas dans le projet du nouveau stade

Waldemar Kita n'en démord pas. Même si Nantes Métropole s'est retiré du projet du nouveau stade du FC Nantes en raison des soupçons de fraude fiscale visant le président du club, ce dernier a réaffirmé sa volonté de construire un stade privé à Nantes. "Nous devons mener à terme le projet du nouveau stade de Nantes", a déclaré le dirigeant, cité dans le communiqué.

Le projet d'un stade privé qui devait être construit à côté de l'édifice actuel, avait été abandonné il y a huit jours après la décision de Nantes Métropole de ne pas vendre la parcelle de 9 hectares qui devait l'accueillir.

Kita parle de "mauvais prétexte"

La collectivité avait invoqué l'enquête du parquet national financier visant le président du FCNA pour fraude fiscale pour justifier sa décision.

"Aucun mauvais prétexte ne saurait venir compromettre les années d'études préalables, les 10 millions d'investissements déjà engagés, les résolutions votées, les engagements forts pris en faveur d'un projet à destination des générations futures", lui répond le club dans son communiqué.

Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, à qui M. Kita a écrit, s'était engagée à mener les travaux de rénovation de l'enceinte actuelle pour permettre la tenue de rencontres de la Coupe du monde de rugby en 2023 à la Beaujoire.

Mais pour le président des Canaris, "les projets alternatifs de rénovation des infrastructures existantes, coûteuses pour les contribuables nantais, ne permettraient pas à Nantes d'accueillir de grands événements sportifs internationaux dans les conditions d'excellence que sportifs, spectateurs et téléspectateurs du monde entier, sont en droit d'attendre".

Waldemar KitaGetty Images

" Le FC Nantes n'est pas à vendre "

"Ils ne seraient pas non plus suffisants pour continuer à développer le football professionnel de haut niveau dans l'agglomération nantaise", a-t-il ajouté, sans toutefois évoquer de piste sur l'endroit où pourrait être construit un stade privé. Le président Kita a aussi profité de ce communiqué pour rappeler que "le FC Nantes n'est pas à vendre !".

Le revers personnel qu'avait constitué l'abandon du projet de stade privé sur le site de la Beaujoire avait nourri quelques spéculations sur les projets à moyen terme de l'homme d'affaires franco-polonais.

Yoann Joubert, patron du groupe d'immobilier Réalités, qui était son associé dans le projet originel, qui prévoyait la destruction du stade actuel et tout un volet logement et tertiaire, n'avait pas caché son intérêt pour une reprise du club. Interrogé sur le sujet par 20 Minutes le soir de l'abandon du projet sur le site de la Beaujoire, il avait répondu : "Oui, avec des partenaires. Il y a des acteurs dynamiques qui aiment ce club et ont envie d'essayer".

"On s'engagera le jour où on sentira que les chances de succès sont réunies", avait-il conclu, ce qui semble ne pas être le cas.