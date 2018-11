Fichage ethnique : Le PSG promet des "résultats" rapides de son enquête, la FFF saisit le CNE

La FFF ne reste pas les bras croisés. Cette dernière a saisi le Conseil National de l'Ethique (CNE) concernant le possible fichage ethnique dans le recrutement du centre de formation du PSG révélées dans le cadre des "Football Leaks"". "Le CNE, après examen du dossier, aura le pouvoir de saisir la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour évaluer les éventuelles suites disciplinaires à donner", précise l'instance dans son communiqué.

De 2013 au printemps 2018, la cellule de recrutement du PSG a mentionné des critères ethniques dans ses fiches d'évaluation de jeunes joueurs, classés comme "Français", "Maghrébin", "Antillais", "Africain", a révélé jeudi un collectif de médias européens, dont Mediapart et Envoyé Spécial en France. Jeudi soir, la ministre des Sports Roxana Maracineanu avait exprimé sa "consternation" et demandé à la FFF et à la LFP "d'examiner ce dossier". "La FFF, avec la LFP, rappelle que le football porte et défend les valeurs de mixité et d'universalité et lutte contre toutes les formes de discrimination", ajoute la Fédération dans son communiqué.

De son côté, la Ligue française des droits de l'Homme (LDH) a porté plainte contre X pour "discrimination ainsi que pour collecte et traitement de données à caractère personnel" en réaction aux révélations des Football Leaks, a indiqué le président de l'association Malik Salemkour dans un courrier au procureur de la République de Paris consulté par l'AFP. "Il apparaîtrait que (...) certains joueurs auraient été évincés du recrutement au sein de ce club sur le seul fondement de leur origine ethnique" en violation du code pénal, argumente M. Salemkour.

Le PSG promet des résultats de son enquête "dès la semaine prochaine"

"Nous partagerons dès la semaine prochaine les résultats" de l'enquête interne "avec les instances et autorités de tutelle afin de faire toute la lumière sur le sujet" de l'affaire de fichage ethnique de jeunes joueurs au PSG, a annoncé vendredi le club parisien dans un communiqué à l'AFP. "Une enquête interne est en cours de finalisation avec l'appui d'un cabinet d'avocats, c'est une analyse approfondie qui prend du temps", affirme encore le club.