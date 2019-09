Suite aux informations publiées par L'Équipe mardi soir, l'Olympique de Marseille a décidé de réagir. Le club olympien a confirmé dans un communiqué court que Florian Thauvin allait effectivement subir une "petite intervention", une "arthroscopie dans les jours qui viennent". Une petite intervention qui va avoir des grosses conséquences pour l'OM : selon l'OM, Thauvin devrait être absent jusqu'à la "trêve hivernale".

"Florian Thauvin a été victime d'une blessure accidentelle de la cheville en match il y a environ 4 mois et demi. Ce type de lésion, de petite taille, très localisé, permet d'ordinaire de reprendre suite à des soins et un repos adaptés. Sa progression actuelle lui a permis de revenir dans le groupe mais le joueur ressent toujours une gêne, explique l'Olympique de Marseille dans son communiqué. Encore touché cet été à la cheville en match amical contre les Glasgow Rangers, Thauvin avait fait son retour à la compétition en entrant en jeu pour dix minutes contre Saint-Étienne en Ligue 1 il y a dix jours.

Cette nouvelle est évidemment mauvaise pour l'OM puisque l'ailier international (10 sélections, 1 but) était encore le joueur le plus décisif la saison dernière avec 18 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. André Villas-Boas, qui comptait énormément sur Thauvin, va devoir se contenter de Dimitri Payet, Nemanja Radonjić, Bouna Sarr ou des solutions de bricolage comme Morgan Sanson pour occuper les ailes de l'attaque olympienne. Une difficulté supplémentaire dans une saison démarrée sur un rythme moyen.