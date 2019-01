L'arbitre de PSG - Rennes : "J'aurais dû exclure Niang, j'ai manqué de lucidité"

Karim Abed reconnaît son erreur. Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'arbitre de PSG - Rennes (4-1) explique qu'il aurait dû exclure Mbaye Niang après son tacle sur Thilo Kehrer en fin de première période.

"J'ai fait deux erreurs. Tout d'abord sur ma première décision en ne donnant qu'un avertissement, puis une seconde fois en visionnant les images. J'ai manqué de lucidité et de recul à chaud et j'aurais dû exclure le joueur rennais. Même si on travaille pour éviter une erreur, elle peut exister. Heureusement, Thilo Kehrer n'est pas sorti blessé", a déclaré Karim Abed, qui avait confirmé son carton jaune même après revisionnage des images grâce au VAR.