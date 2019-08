City déjà trop fort ?

Pour ceux qui en doutaient, Manchester City est déjà fin prêt pour cette saison. Les Citizens l'ont prouvé en remportant le Community Shield contre Liverpool (aux tirs au but), puis en étrillant West Ham pour le coup d'envoi de la Premier League (0-5). Les joueurs de Pep Guardiola passent un nouveau test avec la réception de Tottenham. Le finaliste de la dernière Ligue des champions a aussi bien débuté devant Aston Villa (3-1) mais sera-t-il capable de rivaliser avec City et Liverpool, les deux grands favoris pour le titre ? Les Spurs se sont bien renforcés cet été avec les arrivées de Ndombélé, buteur pour sa première la semaine passée, et Lo Celso et s'appuient sur la même base que la saison, tout comme City, dont les renforts le plus marquants sont Rodri et Angelino, qui devront batailler pour se faire une place dans l'effectif pléthorique du champion d'Angleterre en titre. Ces deux dernières années, City n'a perdu qu'un seul de ses huit matchs contre Tottenham : mais c'était celui qu'il ne fallait pas, en quart de finale aller de la Ligue des champions la saison passée, ce qui a précipité son élimination (4-3, 1-0). Il faut remonter à 2016 pour retrouver la trace d'une victoire des Spurs à l'Etihad Stadium. City part légitimement favori et nous pensons que la victoire ne devrait pas échapper aux joueurs de Pep Guardiola mais on peut s'attendre à des buts entre ces deux équipes joueuses, très offensives, et qui seront au complet: ce ne serait pas surprenant de voir Tottenham marquer.

Notre pari : Manchester City bat Tottenham et les deux équipes marquent @2,25

L'OM déjà dans le rouge ?

Nantes et l'OM sont déjà dos au mur pour cette 2e journée de L1 après avoir débuté leur saison par une défaite. Malgré leur changement d'entraîneur quelques jours auparavant et la blessure rapide de Coco, l'une de leurs recrues, les Canaris n'ont pas démérité à Lille (2-1) la semaine passée. Ce sera la première officielle de Christian Gourcuff sur le banc nantais : l'ancien entraîneur de Lorient a déjà affiché la couleur et ses ambitions pour la saison à venir. Reste à voir si son arrivée aura les effets escomptés. L'OM a misé aussi sur le changement avec André Villas-Boas, mais les supporters olympiens ont dû être déçus pour sa première officielle au Vélodrome la semaine passée. Les Phocéens ont affiché les mêmes lacunes dans le jeu qu'il y a quelques mois, sanctionnées par une défaite à domicile contre Reims (0-2). Sans Thauvin, toujours blessé, Marseille comptera notamment sur sa recrue Benedetto, qui pourrait débuter ce match, pour amorcer le réveil et véritablement lancer sa saison. Nantes sait toutefois comment faire douter cette équipe : les Canaris ont battu deux fois l'OM la saison passée (1-2, 3-2). Le FCN a montré plus de choses à nos yeux la semaine passée, tandis que l'OM a été indigent et ne semble pas encore avoir changé... Une victoire de Nantes est prévisible ici selon nous.

Notre pari : Nantes bat l'OM @2,65

Le PSG déjà en mode rouleau compresseur ?

Ces deux équipes ne se quittent plus. Battu par Rennes en finale de la Coupe de France la saison passée, le PSG a pris sa revanche au Trophée des champions il y a quelques semaines (2-1). Et difficile d'imaginer que cette troisième confrontation en quelques mois entre les deux équipes e finira autrement que par une victoire parisienne. Le PSG est comme chez lui au Roazhon Park, où il s'est imposé lors de ses sept derniers déplacements et où il n'a pas perdu depuis 2011. Thomas Tuchel pourra de plus compter sur un effectif quasiment au complet : Neymar, toujours en instance de départ, sera le seul absent de marque. Mais Kylian Mbappé and co ont prouvé que cette absence ne les perturbait pas plus que cela, en s'imposant avec la manière devant Nîmes la semaine passée (3-0). Rennes a aussi débuté sa saison par une victoire en L1, à Montpellier (0-1). Mais le PSG semble déjà en mode rouleau compresseur en ce début de saison : pour nous, le champion de France en titre ne perdra pas de temps dans ce match. Après avoir connu quelques difficultés dans ses deux derniers matchs contre Rennes, Paris voudra mettre les choses au clair et envoyer un message fort pour ce premier test de la saison.

Notre pari : le PSG gagne à la mi-temps et à la fin du match à Rennes @1,70