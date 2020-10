Le coup sûr : SOS défenses à Lyon

Difficile de savoir à quoi s'attendre avec Lyon et Monaco, tant ces deux équipes semblent sur courant alternatif cette saison (ou même depuis plusieurs mois). L’OL l’a prouvé la semaine passée, en mettant fin à sa série de cinq matchs sans victoire en s’imposant à Strasbourg (2-3), tout en se faisant peur et en passant proche de dilapider une avance de trois buts rapidement acquise, la faute à une défense toujours aussi fragile… Pour l’ASM, qui compte un petit point de plus que son adversaire du week-end, c’est un peu la même chose. Les Monégasques viennent de s’incliner à Brest (1-0) et de concéder le nul devant Montpellier, qui a rapidement évolué à 10 contre 11 (1-1).

Le projet de jeu porté par Niko Kovac est séduisant sur le papier, surtout sur le plan offensif, mais la défense reste l’un des points faibles de l’ASM, qui a encaissé au moins un but lors de six de ses sept matchs de championnat cette saison. Lyon fait à peine mieux, avec un but encaissé lors de cinq de ses sept matchs, avec Rudi Garcia qui tâtonne toujours pour trouver le bon onze de départ après être repassé à quatre derrière. Avec des talents offensifs de la trempe de Depay, Aouar, Ben Yedder ou Gelson Martins et des défenses loin d’être des assurances tous risques des deux côtés, on peut s’attendre à voir des buts au Groupama Stadium !

Notre pari - Les deux équipes marquent @1,49

Memphis Depay sous le maillot de l'OL Crédit: Getty Images

Le coup à tenter : Lille intraitable

Tous les voyants sont au vert à Lille en ce début de saison. Le LOSC s’est emparé de la tête du championnat la semaine passée en écrasant Lens dans le derby (4-0) et a enchaîné dans la foulée par un nouveau carton contre le Sparta Prague pour débuter parfaitement sa campagne européenne (1-4). Invaincus depuis le début de la saison (six victoires, deux nuls toutes compétitions confondues), les Dogues disposent pourtant d’une belle marge de progression, notamment sur le plan offensif où David n’a toujours pas marqué. Epargnée par les blessures ou les suspension et portée par une défense de fer (trois buts encaissés cette saison), cette équipe nous semble capable de poursuivre sur sa lancée à Nice.

Ambitieux sur le papier ou dans les discours, les Aiglons ont du mal à l’être dans les actes. Quatrième à quatre longueurs de Lille, l’OGCN a affiché ses limites dès que le niveau s'élevait, que ce soit contre le PSG en L1 (0-3) ou dans la semaine en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen (6-2). Patrick Vieira avait aligné un onze très proche de équipe-type en coupe d’Europe alors que Lille s’est offert le luxe de faire tourner son effectif, où plusieurs joueurs sont capables de faire la différence, contrairement à Nice pour l’instant. Autant d’éléments qui font clairement pencher la balance en faveur du LOSC, même si sa dernière victoire sur la Côte d’Azur remonte à 2012.

Notre pari - Lille bat Nice @2,25

Christophe Galtier Crédit: Getty Images

Le gros coup : un Clasico sans vainqueur

C’est un Clasico particulier qui va se jouer samedi au Camp Nou, puisque ce sera le premier de l’histoire à huis clos, crise sanitaire oblige. Le soutien de son public n’aurait pas été de trop pour un Barça quelque peu décevant en ce début de saison, en attestent ces deux derniers matchs en Liga, où il a été accroché par le FC Séville (1-1) et battu par Getafe (1-0). Les Catalans ont réussi à rebondir en Ligue des champions contre Ferencvaros (5-1), sans Griezmann, qui pourrait rester à nouveau sur le banc au coup d’envoi pour ce choc, ni Ter Stegen, blessé et forfait pour ce Clasico.

Le Real Madrid aura également quelques absents (Carjaval, Odegaard, Hazard ?), et connaît aussi une période trouble après deux défaites à domicile contre Cadix (0-1) et le Shakhtar (2-3). Zinedine Zidane a concédé s’être trompé sur sa composition d’équipe en Ligue des champions devant Donetsk, lui qui avait probablement déjà en tête le choc de samedi en faisant tourner de la sorte. Trois des quatre derniers Clasico disputés à Barcelone, toutes compétitions confondues, se sont conclus par un nul et nous pensons que les deux rivaux vont à nouveau se quitter dos-à-dos ici. Le Real devrait resserrer la vis après ses deux dernières désillusions, et le Barça de Koeman ne nous semble pas encore en mesure de bouger une équipe de la trempe de Madrid ici.

Notre pari - Match nul entre le FC Barcelone et le Real Madrid @3,70

