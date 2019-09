Les pronos de la semaine : Le Real va encore sombrer, Liverpool et le PSG vont imposer leur loi

Le Real Madrid continue de sombrer

Les temps sont difficiles pour le Real Madrid et Zinédine Zidane. Déjà loin d’être convaincants en Liga (deux nuls concédés en quatre matchs), les Merengue ont complètement sombré à Paris en Ligue des champions mercredi. Dominés dans tous les secteurs de jeu, ils continuent d’inquiéter, à l’image d’un Courtois qui n’a plus terminé un match sans encaisser de but depuis plusieurs mois, ou d’un Hazard qui a été incapable de faire la différence. Ce déplacement sur la pelouse du FC Séville ne tombe pas au meilleur des moments. Les Sévillans, vainqueurs en Azerbaïdjan en Ligue Europa dans la semaine, sont en tête de la Liga avant cette 5e journée, avec trois victoires (toutes obtenues à l’extérieur) et un nul. La confiance sera clairement du côté des locaux pour cette rencontre. Surtout que le Real a du mal ces dernières années sur la pelouse du stade Ramón Sánchez Pizjuán : ces quatre dernières années, ils sont repartis de Séville avec une défaite dans leurs valises, avec notamment un sévère 3 à 0 encaissé la saison passée. Autant d’éléments qui nous font penser que ce n’est pas avec cette rencontre que le Real Madrid va se faire pardonner aux yeux de ses supporters : nous voyons le FC Séville enfoncer un peu plus Varane, Benzema and co ici.

Notre pari : Le FC Séville bat le Real Madrid @2,65

Zinédine ZidaneGetty Images

Liverpool repart de l’avant

Chelsea et Liverpool ont déçu cette semaine en Ligue des champions. Les Blues ont confirmé qu’ils étaient capables du pire comme du meilleur, comme en atteste leur bilan en Premier League (deux victoires, deux nuls, une défaite), en s’inclinant à domicile devant Valence (0-1). Les Reds, auteurs d’un parcours parfait en championnat jusqu’à présent (cinq victoires en autant de matchs), ont ramené une défaite de Naples (2-0). Ce sont donc deux équipes revanchardes qui seront opposées à Stamford Bridge, où le champion d’Europe en titre n’a plus gagné depuis 2016. Mais Liverpool semble intouchable depuis le début de saison en Premier League, à l’image d’un Sadio Mané qui marche sur l’eau (déjà 4 buts). Menés au score la semaine passée par Newcastle, les joueurs de Jurgen Klöpp ont fait preuve d’une grande force de réaction pour l’emporter notamment (3-1). Le Chelsea de Frank Lampard n’a de son côté toujours pas gagné à domicile cette saison (deux nuls, une défaite) et est toujours en rodage. Contre un Liverpool piqué au vif, les difficultés actuelle des Blues pourraient se révéler rédhibitoires.

Notre pari : Liverpool bat Chelsea @1,95

Virgil van Dijk - FC LiverpoolGetty Images

Le PSG marque son territoire

La saison passée, Lyon avait fait sensation en stoppant le PSG, qui semblait s’envoler vers une saison record (2-1). L’OL de Sylvinho est-il capable d’un pareil exploit ? Difficile de l’affirmer. Il y a quelques semaines, les Gones étaient clairement impressionnants. La machine s’est quelque peu déréglée, à l’image de la triste copie rendue cette semaine contre le Zénith en Ligue des champions (1-1) ou du nul concédé dans les derniers instants à Amiens le week-end dernier (2-2). Paris, de son côté, a peiné contre Strasbourg pour son dernier match en L1 (1-0), mais a donné une leçon quelques jours plus tard au Real Madrid (3-0). Neymar, suspendu en C1, sera bien là, alors qu’Edinson Cavani voire Kylian Mbappé pourraient également être de la partie. Paris reste sur deux défaites à Décines face à Lyon et c’est le genre de stat que Thomas Tuchel ne manquera pas de rappeler à son équipe pour la booster. Les Parisiens ont déjà grillé un joker à Rennes dès la 2e journée et il apparaît compliqué de les voir concéder une nouvelle défaite si tôt dans la semaine, quelques jours après une prestation si aboutie en Ligue des champions : nous les voyons s’imposer à Lyon.

Notre pari : Le PSG bat Lyon @1,85

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.