City repart de l’avant

Les chocs s’enchaînent pour Arsenal et Manchester City. Les Citizens se doivent de réagir après avoir quasiment abandonné le titre à Liverpool (défaite 3-1) puis leur ville à United la semaine passée (défaite 1-2 dans le derby). Et ce n’est pas le carton contre Zagreb en Ligue des champions dans la semaine (1-4) qui fera oublier que City n’a remporté que deux de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues. Les joueurs de Pep Guardiola ont six points de retard sur Leicester, le 2e, et ne peuvent plus se permettre de faux-pas. Ils devront toutefois se méfier d’Arsenal, qui a montré du mieux face à West Ham la semaine passée (victoire 2-1) pour mettre fin à son incroyable série de neuf matchs sans succès. City n’a plus perdu depuis 2015 face aux Gunners et devrait enregistrer le retour d’Agüero à la pointe de l’attaque. La défense des Citizens est toutefois loin d’être tous risques depuis le début de la saison et le trio Lacazette - Aubameyang - Pépé pourrait en profiter pour se montrer. Voir des buts des deux côtés ne serait pas étonnant vu le potentiel offensif et les défenses faiblardes des deux équipes, mais à la fin, nous voyons City, mieux armé (sur le papier), s’imposer ici.

Notre pari : Manchester City gagne et les deux équipes marquent @2,00

Lyon n’y arrive pas

L’ambiance risque d’être pesante au Groupama Stadium dimanche. L’OL retrouve ses supporters quelques jours seulement après la fin de match houleuse dans la foulée de sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions arrachée contre Leipzig (2-2). A voir comment Memphis Depay, capitaine dont l’attitude a été louée par ses coéquipiers, et les siens vont aborder ce match particulier. Car il leur faudra en plus montrer un visage plus séduisant que lors de leurs dernières rencontres, alors qu’ils n’ont gagné que trois de leurs sept derniers matchs sans réellement briller, si ce n’est la semaine passée contre une équipe de Nîmes qui a joué une mi-temps à 9 (0-4). Le souci, c’est qu’ils auront en face d’eux une équipe de Rennes qui reprend peu à peu des couleurs. Si on met de côté le passage raté en Ligue Europa, les joueurs de Julien Stéphan ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs de championnat. La défense rennaise est plus solide qu’en début de saison, Cavaminga rayonne toujours autant dans l’entrejeu, et la relation Niang - Raphina commence à faire des étincelles devant : autant de motifs d’optimisme côté rennais. L’OL, qui sera privé une nouvelle fois de Dubois et Koné pour ce match, peine encore à convaincre dans le jeu sous Rudi Garcia, à l’image de sa triste prestation face à Lille à domicile il y a deux semaines en championnat (défaite 0-1). Cette équipe a du caractère et l’a prouvé sur et en dehors du terrain contre Leipzig, mais pas sûr que cela suffira pour battre des Rennais en confiance ici pour nous.

Notre pari : match nul entre Lyon et Rennes @3,70

Le PSG refroidit le Chaudron

Le PSG a livré sa prestation la plus convaincante depuis des semaines face à Galatasaray il y a quelques jours en Ligue des champions (5-0). Une embellie à confirmer en Ligue 1 désormais, où les Parisiens n’emballent les foules que par instant ces derniers temps, à l’image de leur match à Montpellier la semaine passée (victoire 3 à 1 après avoir été menés au score). Thomas Tuchel aura en tout cas l’embarras du choix pour composer son équipe ici, puisque seul Gueye, blessé devrait manquer à l’appel. Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Saint-Etienne, l’une des victimes préférées du PSG ces dernières années : il faut remonter à 2008 pour trouver la trace du dernier succès stéphanois face à Paris à Geoffroy-Guichard. Surtout que les Verts ont affiché leurs limites du moment ces dernières semaines, avant deux défaites sur leurs trois derniers matchs de L1, à Rennes (2-1) et Reims (3-1). Totalement relancés dans la course à l’Europe depuis l’arrivée de Claude Puel, ils n’ont toutefois certes perdu qu’une fois dans le Chaudron cette saison (pour trois victoires et sept nuls en prenant en compte la Ligue Europa), mais il manque notamment un vrai buteur à cette équipe pour faire trembler le PSG, qui débarque en plus dans le Forez avec un Neymar qui revient petit à petit à son meilleur niveau. Sans compter Mbappé, Icardi ou Di Maria, qui enchaînent les buts match après match. Autant d’éléments qui nous font penser que le PSG va s’imposer dans ce choc de la 18e journée de Ligue 1.

Notre pari : le PSG bat Saint-Etienne @1,36

