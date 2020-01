Bordeaux freine Lyon

Après une première partie de saison ratée, Lyon, 12e à égalité de points avec Bordeaux, son adversaire du week-end, est attendu au tournant. Les Gones ont bien entamé 2020, avec des qualifications en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (0-7) et en Coupe de la Ligue face à Brest (3-1). Il faut désormais confirmer en championnat, où ils restent sur deux matchs sans gagner à Reims (1-1) et devant Rennes (0-1). En attendant des recrues, l’OL semble se faire à la vie sans Depay, son meilleur joueur, mais l’équilibre est encore fragile.

Comme Lyon, Bordeaux est capable du meilleur comme du pire : après avoir s’être invités sur le podium, les Girondins ont enchaîné les désillusions depuis début décembre. Ils restent sur trois défaites en L1 et ont souvent déçu lors des chocs, à l’image de leurs défaites contre Lille (0-3), Saint-Etienne (0-1) ou Marseille (3-1). Avec seulement 14 points pris en neuf matchs devant ses supporters, Bordeaux ne brille pas vraiment à domicile. Mais nous pensons que les joueurs de Paulo Sousa sont en mesure de contenir l’OL, encore fragile et qui risque de se casser les dents sur le schéma tactique du technicien portugais, comme à l’aller (1-1).

Notre pari : match nul entre Bordeaux et Lyon @3,15

Rudi GarciaGetty Images

Liverpool continue sa balade

Est-ce qu’une équipe va être en mesure de faire chuter Liverpool cette saison en Premier League ? La question se pose à chaque journée désormais. C’est au tour du Tottenham de José Mourinho de tenter sa chance. Les Spurs n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et sont surtout passés à côté de tous les chocs pour l’instant en PL, que ce soit contre Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal ou Chelsea (deux nuls, trois défaites). Menés au score dès la 1ere minute à Anfield, les Reds s’étaient ainsi imposés à l’aller (2-1), confirmant qu’ils étaient l’une des bêtes noires des Spurs (une seule défaite contre cet adversaire depuis 2012, il y a deux ans).

Quand il était sur le banc de Manchester United, Mourinho n’a perdu qu’une fois contre Klopp et Liverpool en PL (pour une victoire et deux nuls), mais avait été viré dans la foulée de cette défaite, en décembre 2018. MU a souvent réussi à faire déjouer son rival en jouant la carte défensive, mais Salah, Mané ou Firmino n’étaient pas autant en confiance et en réussite à l’époque. Tottenham se présente de plus sans Kane, son meilleur buteur, tandis que Liverpool sera quasiment au complet pour ce choc. Autant d’éléments qui font clairement pencher la balance en faveur des Reds pour nous.

Notre pari : Liverpool bat Tottenham @1,68

Mohamed Salah of Liverpool celebrates with Sadio Mane Getty Images

Le PSG en patron

Pour ses débuts en L1, Robert Moreno, le nouvel entraîneur de Monaco, n’est pas gâté. Son équipe va affronter un PSG en grande forme pour lancer son année en championnat. Les Parisiens ont impressionné dans la semaine face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue (6-1) et Neymar, Mbappé et Icardi semblent en pleine forme. Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour l’ASM, dont la défense risque de souffrir face aux stars parisiennes… Difficile de savoir à quoi s’attendre de Monaco, qui a écrasé Lille pour sa dernière sortie en 2019 en L1 (5-1) mais qui a tout de même changé d’entraîneur dans la foulée.

Moreno a un projet de jeu ambitieux et a bien débuté face à Reims en Coupe de France (2-1) : à voir s’il se montrera plus prudent pour ce choc, alors que Monaco a souvent pris des claques ces dernières années au Parc des Princes (7-1 en 2018, 3-1 la saison passée). Vu sa forme et sa confiance du moment, le PSG devrait s’en sortir face à ce Monaco new-look. Mais les Parisiens peuvent se montrer fébriles parfois en défense : ils ont encaissé un but lors de trois de leurs quatre dernières sorties. Avec des joueurs offensifs de la trempe de Ben Yedder ou Gelson Martins en face, Monaco aura quelques situations à jouer et ce ne serait pas étonnant de voir le PSG encaisser au moins un but.

Notre pari : le PSG bat Monaco et les deux équipes marquent @1,80

