L’Atlético tient tête au Real

Bien que critiqué en ce début de saison, le Real Madrid pointe en tête et est toujours invaincu après six journées en Liga. Les joueurs de Zinédine Zidane ont fait le plein de confiance avant d’aller défier leurs voisins de l’Atlético et restent sur deux victoires sans prendre de but, sur la pelouse du FC Séville (0-1) et devant Osasuna (2-0).

Le défi qui attend les Merengue sur la pelouse des Colchoneros, qui les talonnent et ne possèdent qu’un point de retard sur eux au classement, sera un cran plus élevé. Victorieux à Majorque dans la semaine (0-2), les joueurs de Diego Simeone restent surtout sur une incroyable victoire 7-3 sur le Real cet été. Il faut toutefois remonter à février 2015 pour retrouver la trace de leur dernier succès face à la Maison Blanche à domicile en Liga.

Karim Benzema et les siens sont toujours invaincus au Wanda Metropolitano (une victoire, un nul) : ce sont d’ailleurs les derniers à avoir battu l’Atlético dans son entre, en février dernier (1-3). On peut s’attendre à un combat âpre pour ce match malgré les absents de marque des deux côtés (Mendy, Modric, Asencio côté Real, Vrsaljko voire Lemar pour l’Atlético). Vu la solidité de l’Atlético à domicile (treize matchs sans défaite toutes compétitions confondues, série en cours) et celle retrouvée du Real Madrid en ce moment, le match nul nous semble écrit ici.

Notre pari : Match nul entre l’Atlético Madrid et Real Madrid @3,35

Lille toujours bredouille à l’extérieur

C’est un match intéressant qui s’annonce entre Nice et Lille, deux équipes ambitieuses qui proposent un bon football depuis le début de la saison et qui ont bâti leur projet sur la même idée, à savoir miser sur des jeunes à fort potentiel.

Plombés par les blessures, notamment dans le secteur défensif, les Aiglons ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs, dont le derby à Monaco dans la semaine (3-1). Lille a, de son côté, trouvé son rythme de croisière grâce à un recrutement à nouveau bien inspiré, en atteste la nouvelle réalisation d’Osimhen (meilleur buteur de L1 avec six buts) lors du succès face à Strasbourg il y a quelques jours (2-0).

Mais le LOSC a dû mal à s’exporter pour l’instant cette saison : en quatre matches toutes compétitions confondues, les Dogues ont été battus trois fois à l’extérieur pour un seul nul, à Rennes, lors de leur dernier déplacement (1-1). Lille n’a plus gagné à Nice depuis 2012 et à quelques jours d’un déplacement à Chelsea en Ligue des champions, Christophe Galtier devra gérer son effectif, alors que Patrick Vieira devrait récupérer quelques blessés (Dante, Hérelle). Voir les deux équipes partager les points ne serait pas surprenant dans cette rencontre.

Notre pari : Match nul entre Nice et Lille @3,15

L’OM enchaîne contre Rennes

L’OM et Rennes connaissent des trajectoires inverses en ce début de saison. Les Phocéens restent sur six matches sans défaite avant de recevoir les Bretons, qui n’ont plus gagné depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. L’OM, qui sera privé pour ce choc de quatre titulaires, à savoir Payet et Kamara (suspendus), mais aussi Gonzalez et Thauvin (blessés), reste toutefois sur deux nuls décevants, dans le jeu, contre Montpellier (1-1) et Dijon (0-0) et n’a pas gagné ces deux dernières années contre les Rouge et Noir au Vélodrome.

Alors qu’un déplacement périlleux les attend sur la pelouse de la Lazio Rome jeudi en Ligue Europa, les joueurs de Julien Stéphan sont dans le dur depuis quelques semaines et ont été battus dans la semaine dans le derby à Nantes (1-0). Les deux entraîneurs vont devoir trouver des solutions : André Villas-Boas pour pallier les nombreuses absences, quand son homologue rennais doit gérer l’accumulation des matchs.

Reste à savoir lequel des deux s’en sortira le mieux dimanche. Pour nous, l’OM, au Vélodrome, a les moyens de battre une équipe de Rennes décevante lors de ses dernières sorties.

Notre pari : L’OM bat Rennes @2,02

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.