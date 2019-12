L’OM puissance six

Cinq victoires sur ses cinq derniers matchs : il faut remonter à la période entre août et septembre 2014 pour trouver la trace d’une aussi belle série de l’OM. A l’époque, les Phocéens avaient remporté huit matchs de suite. Il y a donc encore un peu de boulot pour égaler cette série pour les joueurs d’André Villas-Boas, qui vont passer un sérieux test contre Bordeaux, une autre équipe en forme qui vient d’infliger une correction à Nîmes (6-0). Lille ou Lyon, battus au Vélodrome ces dernières semaines (2-1 à chaque fois), peuvent le confirmer : cet OM là est difficile à bouger et sait gagner même sans bien jouer. Mandanda et Payet sont en grande forme, Sanson et Rongier rayonnent dans l’entrejeu, Amavi revient petit à petit à son meilleur niveau et personne ne manque à l'appel sauf Thauvin, toujours blessé.

Tous les voyants sont donc au vert côté marseillais, si on met de côté le manque de réussite de Benedetto (2 buts sur ses 10 derniers matchs). Attention toutefois à des Bordelais qui semblent avoir encaissé la méthode Sousa, à l’image d’un De Préville retrouvé (5 buts cette saison). Les Girondins, 3e à cinq points de l’OM avant cette 17e journée, n’ont toutefois pas brillé face aux gros cette saison (défaites contre le PSG, Lille ou Saint-Etienne) et n’ont gagné que chez des mal classés à l’extérieur (Dijon, Amiens, Toulouse). Difficile ici d’imaginer l’OM perdre pour la première fois au Vélodrome depuis 2008 face à Bordeaux : nous voyons plutôt les Marseillais poursuivre leur belle série.

Notre pari : Marseille bat Bordeaux @1,62

