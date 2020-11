Le coup sûr : les Dogues rebondissent

Encensé après un excellent début de saison, Lille connaît un coup de moins bien en championnat. Battus à Brest avant la coupure internationale (3-2), les Dogues n’ont gagné aucun de leurs trois derniers matchs en L1, alors qu’ils sont allés écraser Milan en Ligue Europa (0-3). Toujours solides 2ème, ils comptent désormais cinq points de retard sur le PSG, qu’on les imaginait pouvoir titiller dans la course au titre. Les joueurs de Christophe Galtier sont donc attendus au tournant contre Lorient lors de cette 11ème journée. Les Merlus, 17èmes avec déjà six défaites au compteur, ont tout de la victime expiatoire. Eux aussi n’ont gagné aucun de leurs trois derniers matchs, durant lesquels ils n’ont pas marqué une seule fois, et ils n’ont pris que quatre points en cinq matchs à l’extérieur cette saison. Même sans Yilmaz, son meilleur buteur, suspendu ici, Lille part légitimement favori à nos yeux. Ce sera notamment l’occasion pour David, recrue la plus chère de l’histoire du club, de débloquer son compteur buts, face à l’une des défenses les plus perméables de l’élite (17 buts encaissés par Lorient déjà). Et vu que l’attaque des Merlus est en panne sèche au moment d’affronter la 2ème meilleure défense de L1 (7 buts encaissés par le LOSC), ce sont autant d’éléments qui font pencher la balance en faveur de Lille à nos yeux ici.

Notre pari - Lille bat Lorient @1,55

Le coup à tenter : Liverpool tient le choc

On pourrait assister à un tournant de la saison en Premier League. Troisième de Premier League, Liverpool reçoit Leicester, leader avec un point d’avance sur les Reds, tandis que Tottenham, intercalé entre les deux équipes (à égalité de points avec Liverpool) reçoit… Manchester City. Les joueurs de Jürgen Klopp ont donc une occasion en or de reprendre la tête du championnat, abandonnée juste avant la coupure internationale après le nul face à City, justement (1-1), et de frapper un gros coup. Malgré les nombreuses absences (Salah, Alexander-Arnold, Van Dijk, Fabinho, Thiago…), les Reds, invaincus depuis sept matchs toutes compétitions confondues, nous semblent capables de s’imposer ici. Cela fait trois saisons qu’ils n’ont pas perdu contre Leicester en PL (cinq victoires, un nul) et depuis la remontée des Foxes dans l’élite, ils présentent un bilan presque parfait à Anfield contre cet adversaire (quatre victoires, deux nuls). Leicester, victorieux de ses six derniers matches toutes compétitions confondues, a notamment battu Manchester City (2-5) et Arsenal (0-1) à l’extérieur cette saison en championnat. Mais Liverpool est beaucoup plus difficile à perturber que ces deux équipes et les Foxes, battus deux fois cette saison (à domicile à chaque fois) ont prouvé qu'ils étaient loin d'être infaillibles. Entre deux des meilleures attaques de PL (18 buts inscrits chacune), le spectacle devrait être au rendez-vous et il est difficile d’imaginer une petite victoire 1 à 0 de Liverpool ici, malgré la solidité des deux défenses ces dernières semaines.

Le gros coup : le Barça limite la casse contre l’Atlético

Le Barça est-il capable de réaliser un gros coup sur la pelouse de l’Atlético Madrid pour ce choc ? Difficile d’y croire. D’accord, les Blaugrana vont un peu mieux dans le jeu, à l’image de leur victoire devant le Betis Séville avant la coupure internationale (5-2), ou de celle contre la Juventus Turin en Ligue des champions (0-2). Ils n’ont plus perdu depuis leur humiliation lors du Clasico (1-3), mais tout est encore loin d’être parfait dans leur jeu, leur défense est loin d’être tous risques, et les absences de Fati, leur meilleur buteur, et de Busquets, la tour de contrôle du milieu de terrain, risquent de peser. L’Atlético aura également un absent de marque avec Luis Suarez, dont les retrouvailles avec son ancien club ont été reportées pour cause de coronavirus. Les Colchoneros, toujours invaincus en Liga (cinq victoires, deux nuls), n’ont pris que deux buts depuis le début de la saison en championnat. Mais leurs adversaires n’avaient pas le pedigree du Barça et ils ont souffert dès que le niveau a augmenté, à l’image du nul contre Villarreal (0-0) ou de l’humiliation subie en Ligue des champions contre le Bayern Munich (4-0). L’Atlético n’a plus battu le Barça en Liga depuis 2010 (13 victoires catalanes, 6 nuls) et nous pensons que cette série va s’étendre après le choc de dimanche. Bien qu’extrêmement solide et très séduisante offensivement, cette équipe de l’Atlético devrait concéder le nul sur sa pelouse contre un Barça à nouveau conquérant mais encore trop limité dans le jeu à notre avis

