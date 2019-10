Monaco enfonce Rennes

Difficile de savoir à quoi s’attendre avec Monaco cette saison. Alors qu’on pensait l’ASM sur la bonne voie, elle s’est violemment crashée à Montpellier avant la coupure internationale (3-1). Les joueurs de Leonardo Jardim vont toutefois retrouver Louis-II, où ils restent sur deux victoires convaincantes devant Nice (3-1) et Brest (4-1). Le technicien monégasque semble peu à peu trouver la bonne formule, avec notamment le duo Ben Yedder - Slimani devant : reste à voir si l’international français se sera remis de sa prestation décevante face à la Turquie d’il y a quelques jours... L’ASM devra aussi faire sans Golovin, Ballo-Touré et Gelson Martins, trois titulaires, tous suspendus pour cette rencontre. Ces absences sont une bonne nouvelle pour Rennes

Les Rouge et Noir, battus à domicile par Reims lors de la dernière journée (0-1), sont sur une série effroyable de huit matchs sans victoire, toutes compétitions confondues : il faut remonter au 25 août dernier pour retrouver la trace de leur dernière victoire, contre Strasbourg en L1 (0-2). Autant dire une éternité. Julien Stephan pourra compter sur un groupe presque au complet, même si Edouard Mendy devrait manquer encore à l’appel dans les buts : Romain Salin, son remplaçant, s’est toutefois montré largement à la hauteur à chaque fois que son coach a dû faire appel à lui cette saison. Les deux équipes peuvent s’appuyer sur des attaques efficaces (et des défenses poreuses) et ce ne serait pas étonnant de voir des buts des deux côtés dans cette. Mais à domicile, nous pensons que Monaco va enfoncer un peu plus Rennes dans la crise.

Liverpool sans pitié avec MU

Le choc de la 9e journée de Premier League paraît bien déséquilibré entre les deux rivaux. D’un côté, Liverpool, leader incontesté du championnat, qui a remporté ses huit premiers matchs et se présentera avec une équipe au complet. De l’autre Manchester United, décevant en ce début de saison avec deux petites victoires au compteur, et qui devra en plus faire sans Paul Pogba et David De Gea pour cette rencontre. Ole Gunnar Solskjaer est de plus en plus contesté et une victoire face aux Reds lui donnerait un peu de sursis, alors que le niveau de jeu de son équipe inquiète semaine après semaine.

Pour y croire un peu, le peuple mancunien peut se dire que Liverpool a historiquement du mal à Old Trafford ces dernières années (une victoire, deux nuls et sept défaites sur les dix derniers affrontements en PL) et que la seule défaite des Reds cette saison a été à Naples, à l’extérieur (2-0). Mais difficile ici de se montrer optimiste pour MU, dont l’attaque patraque (9 buts inscrits) ne devrait pas faire trembler la meilleure défense du championnat (6 buts encaissés par Liverpool). Côté liverpuldien, Mané ou Salah n’ont pas été beaucoup sollicités durant cette coupure internationale (voire pas du tout pour l’Egyptien), ce qui devrait leur permettre d’être en jambes pour ce choc et Alisson va effectuer son retour dans les buts. Une victoire de Liverpool nous paraît ici inévitable.

Les Verts ne perdent plus

Claude Puel ne pouvait pas rêver meilleurs débuts sur le banc de Saint-Etienne : une victoire dans le derby face à Lyon, son ancien club avec qui l’histoire s’est terminée devant la justice (1-0), difficile de faire mieux. Le tout deux jours seulement après son arrivée dans le Forez. Il va désormais devoir confirmer, alors qu’il a eu plus le temps de découvrir son effectif. Ses choix seront très attendus : va-t-il relancer Robert Beric, le héros du derby, et une nouvelle fois se priver de Wahbi Khazri au coup d’envoi à Bordeaux ? Au Matmut Atlantique, les Verts seront à la recherche d’une troisième victoire de rang, ce qui ne leur est plus arrivé depuis mai dernier en L1.

Ces vingt dernières années, ils n’ont toutefois gagné que trois fois sur la pelouse des Girondins : c’est dire la tâche qui les attend, contre une équipe en forme. Car les joueurs de Paulo Sousa, 4e avant cette 10e journée de Ligue 1, n’ont perdu que deux fois cette saison : contre Angers (3-1) et PSG (0-1), deux équipes sur le podium. Ils restent sur une belle victoire dans le derby, eux aussi, à Toulouse (1-3), preuve que la méthode Sousa commence peu à peu à porter ses fruits après des débuts laborieux. Saint-Etienne semble toutefois sur la bonne voie également et l’arrivée de Puel pourrait apporter une nouvelle dynamique : les cartes semblent avoir été rebattues, la tactique est moins lisible et cette équipe a prouvé sa force de caractère lors de ses deux derniers matchs de championnat. Bordeaux étant de son côté plus solide qu’il y a quelques mois, un partage des points sera une bonne affaire pour les deux équipes.

