Le Bayern repart de l’avant

Les deux équipes ont l’habitude de s’affronter avec la première place en jeu. Ce ne sera pas vraiment le cas cette fois, puisque le Bayern Munich, 4e, et Dortmund, 2e, sont relégués à respectivement quatre et trois points du leader, le Borussia M’Gladbach. Les deux poids lourds de la Bundesliga vont surtout tenter de se rassurer et de rassurer leurs fans. Le Bayern a licencié Nico Kovac, son coach, le week-end passé après sa déroute à Francfort (5-1) et a sorti quelque peu la tête de l’eau contre l’Olympiakos en Ligue des champions cette semaine (2-0). Le champion d’Allemagne en titre n’a plus perdu depuis 2014 contre son rival à l’Allianz Arena en championnat, signant cinq victoires depuis, série en cours. Dortmund, après un début de saison poussif qui aurait pu coûter sa place à Lucien Favre, va mieux, comme en attestent ses trois victoires de suite toutes compétitions confondues. La dernière en date, contre l’Inter Milan en Ligue des champions (3-2 après avoir été mené 0-2), a probablement mis en confiance les Borussen avant ce choc. Mais à domicile, nous pensons que le Bayern Munich va faire respecter sa loi et se mettre dans les meilleures dispositions pour accueillir son nouvel entraîneur dans quelques jours.

Notre pari : Le Bayern Munich bat Dortmund et les deux équipes marquent @2,15

Le choc pour les Reds

La Premier League se joue peut-être à l’occasion de cette 12e journée. Toujours invaincu, Liverpool reçoit son dauphin, Manchester City, sur qui les Reds comptent six points d’avance. La saison sera encore longue après ce choc, mais les joueurs de Jurgen Klopp prendraient un avantage psychologique dans la course au titre en cas de succès. Le coach allemand en est conscient, lui qui a laissé Mané et Firmino sur le banc au coup d’envoi face à Genk en Ligue des champions cette semaine (victoire 2-1) en prévision de cette rencontre au sommet. Accroché sans briller par l’Atalanta Bergame dans un match où son gardien Ederson s’est en plus blessé, City a disposé d’un jour de repos en moins avant de se déplacer à Anfield, une pelouse qui ne lui réussit guère. Il faut ainsi remonter à 2003 pour trouver la trace du dernier succès des Citizens sur les bords de la Mersey (1-2). A l’époque, le double buteur s’appelait… Nicolas Anelka. Depuis, Liverpool, qui sera au complet pour cette rencontre, compte onze victoire en seize matchs à domicile contre City en Premier League (pour cinq nuls, dont un la saison passée). Toute série à une fin, mais les Reds, bien que moins brillants ces derniers temps, nous semblent en mesure de s’imposer et de prendre un avantage peut-être décisif dans la course au titre contre un City amoindri par de multiples absences (Laporte, Rodri, Sané, David Silva ou Ederson).

Notre pari : Liverpool bat Manchester City @2,65

Un “Olympico” sans vainqueur

Ce Marseille - Lyon sera un match particulier pour Rudi Garcia, parti par la petite porte de l’OM et arrivé avec la défiance des fans à l’OL en raison de son passé phocéen. Après des débuts poussifs, il semble avoir trouvé la bonne formule, en atteste le joli succès obtenu en Ligue des champions face à Benfica cette semaine (3-1), le troisième de suite après ceux en Ligue 1 contre Metz (2-0) et Toulouse (2-3). Une embellie à confirmer dans cet “Olympico” que les Gones ont remporté ces deux dernières années au Vélodrome (2-3, 0-3). Mais l’OL devra faire sans Memphis Depay, son homme providentiel du moment (cinq buts sur les quatre derniers match), sorti blessé contre Benfica. Ce forfait est une bonne nouvelle pour l’OM, qui visera de son côté une deuxième victoire de suite après avoir dominé Lille la semaine passée au Vélodrome (2-1). Mais les joueurs d’André Villas-Boas ont pu profiter de l’apathie d’un adversaire en délicatesse à l’extérieur pour rebondir, après les défaites face au PSG (4-0) et Monaco (2-1). Lyon, avec un Aouar retrouvé sur les derniers matchs notamment, ne devrait pas se montrer aussi conciliant pour ce choc alors qu’un succès lui permettrait de revenir à la hauteur de l’OM. Sans Depay, ce sera toutefois compliqué pour les Gones et l’OM ne nous paraît pas encore assez costaud, notamment sur le plan offensif, pour s’imposer dans ce choc. Un partage des points nous semble probable dans cet “Olympico”.

Notre pari : Match nul entre l’OM et Lyon @3,35

